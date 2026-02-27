Investigação mostra que Vénus perde muito menos calor que a Terra

Há 1h e 40min

Vénus está envolvido por uma atmosfera de dióxido de carbono com uma pressão 90 vezes superior à da Terra, provocando um efeito de estufa descontrolado com temperaturas à superfície próximas dos 470ºC

Um novo estudo apresentou o primeiro mapa global do fluxo de calor de Vénus, que revela que o planeta dissipa proporcionalmente muito menos calor do que a Terra.

A investigação foi conduzida por investigadores da Universidade Complutense de Madrid (UCM), da Universidade Rey Juan Carlos, da Universidade de Cádis, da Universidade Técnica da Dinamarca e da Universidade de Otava, noticiou na quinta-feira a agência Europa Press.

Vénus está envolvido por uma atmosfera de dióxido de carbono com uma pressão 90 vezes superior à da Terra, provocando um efeito de estufa descontrolado com temperaturas à superfície próximas dos 470ºC.

Mas as diferenças não se limitam à superfície, as estruturas geológicas observadas em ambos os planetas são também muito diferentes, sugerindo dinâmicas internas divergentes, de acordo com um comunicado da UCM.

Na Terra, a dinâmica interna é dominada pela tectónica de placas. A maior parte do calor interno é libertado nas dorsais meso-oceânicas, onde é criada nova crosta.

A circulação hidrotermal no fundo do oceano e os chamados pontos quentes, como o que criou o arquipélago havaiano, também contribuem para este arrefecimento.

Atualmente, o interior da Terra arrefece de forma muito eficiente graças à tectónica de placas, sendo que o calor que se escapa pela sua superfície é duas a três vezes superior ao gerado pelo decaimento dos elementos radioativos no seu interior.

Isto significa que o planeta está a perder energia interna de forma ativa e contínua.

Ao contrário da Terra, não existem medições diretas do fluxo de calor em Vénus.

No entanto, pode ser estimado a partir das propriedades da sua litosfera, a camada exterior rígida do planeta, uma vez que o comportamento das rochas depende da temperatura.

Até agora, os estudos existentes tinham analisado regiões específicas. O novo trabalho vai mais longe e oferece o primeiro mapa global do fluxo de calor venusiano, permitindo uma estimativa da perda total de calor do planeta.

Os resultados "indicam que a perda total de calor de Vénus é semelhante à quantidade de calor gerada pelo decaimento de elementos radioativos no seu interior", explicou Javier Ruiz Pérez, primeiro autor do estudo e investigador do Departamento de Geodinâmica, Estratigrafia e Paleontologia da Universidade Complutense de Madrid.

Isto implica que o planeta está a arrefecer muito lentamente, ou pode até estar a sofrer um ligeiro aquecimento interno. Comparado com a Terra, Vénus dissipa proporcionalmente muito menos calor.

Estes resultados ajudam a compreender não só a história geológica de Vénus, mas também os processos que determinam a habitabilidade e a evolução dos planetas rochosos, incluindo a Terra.