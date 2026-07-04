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Abusou sexualmente de adolescente embriagada e filmou

Agência Lusa , PP
Há 2h e 2min
Polícia Judiciária
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Um jovem de 18 anos foi detido pela PJ no Barreiro

Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) sobre o qual recaem “fortes indícios” da prática dos crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência e de pornografia de menores, no Barreiro, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a Polícia Judiciária indicou que o jovem é suspeito de ter praticado estes crimes contra uma adolescente de 16 anos, integrante do seu grupo de amigos, e de ter efetuado gravações e fotografias ilícitas.

Segundo a PJ, o jovem foi localizado e detido, fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal.

Os factos ocorreram no dia 01 de junho, cerca das 21:00, no interior de um prédio, na cidade do Barreiro, distrito de Setúbal, adiantou a PJ.

“Depois de se terem separado do grupo de amigos, com os quais tinham estado a consumir bebidas alcoólicas, o suspeito conduziu a vítima para o interior de um prédio, situado nas imediações, local onde, aproveitando-se do facto dela se encontrar embriagada, quase inanimada, a sujeitou a diversas práticas sexuais, abandonando-a de seguida”, lê-se no comunicado.

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O suspeito “gravou ainda os atos sexuais a que sujeitou a vítima, exibindo a gravação a terceiros”, acrescentou a PJ.

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, segundo a Polícia Judiciária.

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Temas: PJ Violação Abuso sexual Jovem Detido
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Crime e Justiça

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