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PJ resgata dois homens de rede de tráfico de pessoas. Uma das vítimas estava em cativeiro há 30 anos

Agência Lusa , NM
Há 1h e 43min
Polícia Judiciária (Getty Images)
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Autoridades portuguesas e espanholas adiantam que os dois homens "não tinham controlo sobre as próprias vidas" e foram "transacionados entre elementos do grupo, como se de uma mercadoria se tratasse”

Uma operação conjunta da Polícia Judiciária (PJ) e da Guarda Civil espanhola desmantelou uma rede que se dedicava ao tráfico de pessoas, fez cinco detidos e resgatou dois homens cativos há décadas, anunciaram esta segunda-feira as autoridades portuguesas.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ explicou que a operação da Diretoria do Centro e da Guarda Civil de Castela e Leão foi realizada em duas fases, na zona de Burgos, no norte de Espanha, e “visou um grupo de cariz familiar que, de forma concertada, desde há vários anos, recrutava em Portugal pessoas fragilizadas, com carências económicas e em processos de exclusão social”.

“Em território espanhol, os suspeitos intermediavam, junto de empregadores, o fornecimento de mão de obra para trabalhos agrícolas pouco qualificados, mantendo as vítimas controladas, a viver em deploráveis condições de habitabilidade e alimentação, sob constante coação, ficando na posse da quase totalidade dos proventos auferidos, através da apropriação do dinheiro que os empresários lhes entregavam para pagamento dos salários”, adiantou a PJ.

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“Sem controlo sobre as suas vidas, as vítimas eram inscritas nos Serviços da Segurança Social espanhola, com a finalidade de os exploradores elaborarem contratos de trabalho, obtendo, por esta via e para além dos salários, benefícios resultantes de prestações sociais”, nomeadamente com a abertura de contas bancárias e registo de viaturas em seu nome, “estratégia que dificultava a atuação das autoridades”.

Segundo a PJ, as duas vítimas - resgatadas na primeira fase da operação, em março de 2025 – “estavam sob domínio dos suspeitos há 30 e 15 anos, respetivamente, tendo a mais velha sido inclusivamente transacionada entre elementos do grupo, como se de uma mercadoria se tratasse”.

Intitulada “Mãos Livres”, a operação das polícias ibéricas resultou em três detenções em Espanha e duas em Portugal, ocorridas esta segunda e na terça-feira, em cumprimento de mandados de detenção europeus emitidos pelo Tribunal de Coimbra, em articulação com a EUROJUST.

A Polícia Judiciária vincou que os dois detidos em Portugal, suspeitos de crimes de tráfico de pessoas, têm 54 e 56 anos e um possui antecedentes criminais pela prática de crimes da mesma natureza.

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Os dois homens serão oportunamente presentes a tribunal para determinação de medidas de coação, referiu a PJ.

Já os três detidos em Espanha, com idades entre os 32 e os 35 anos, foram presentes à Audiência Nacional, em Madrid, para extradição para território português.

Nas diligências desenvolvidas em território espanhol, acompanhadas pela PJ, foram ainda recolhidos elementos de prova adicionais, concretamente documentação variada e apreendidos saldos bancários e dois imóveis.

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Temas: PJ Tráfico de Droga Guarda Civil

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