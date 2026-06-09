Detido suspeito de matar colega de trabalho a tiro numa obra em Silves

Há 2h e 33min

Crime terá ocorrido após meses de desentendimentos

Um homem de 39 anos suspeito de ter matado a tiro, em maio, um colega de trabalho numa obra na cidade de Silves, no Algarve, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), anunciou esta terça-feira esta força policial.

Em comunicado, a PJ refere que a vítima e o suspeito trabalhavam juntos no setor da construção civil desde o início do ano e que, ao longo dos últimos meses, começaram a surgir desentendimentos frequentes entre ambos.

As divergências estariam relacionadas com “o consumo excessivo de álcool e com uma dívida supostamente não paga por parte do falecido”, lê-se na nota.

Segundo a polícia, os factos remontam à tarde do passado dia 25 de maio, quando o suspeito se deslocou à obra onde se encontrava a vítima, levando consigo uma arma de fogo pertencente a um familiar, que tinha previamente ocultado numa garagem.

Após uma breve troca de palavras, o homem terá disparado um tiro contra a zona lateral esquerda do crânio da vítima, provocando-lhe a morte imediata, indica a PJ.

A polícia acrescenta que as diligências de investigação permitiram recolher “prova robusta” da autoria do homicídio, culminando na localização e detenção do suspeito, bem como na apreensão da arma de fogo utilizada e dos respetivos cartuchos.

O detido, indiciado por homicídio qualificado e detenção de arma proibida, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.