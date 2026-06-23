Tentou matar homem durante confronto na baixa do Porto. Foi agora detido pela PJ

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Agressão com arma branca ocorreu em abril

Um homem foi detido na segunda-feira por suspeita de ter tentado matar outro na baixa do Porto, na madrugada de 25 de abril, na sequência de um confronto entre dois grupos de jovens, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que o detido, de 23 anos, munido de uma arma branca, atingiu a vítima com gravidade na zona do tronco, colocando-se depois em fuga.

“A vítima correu perigo de vida, tendo sido sujeita a intervenção cirúrgica de urgência”, refere a polícia, sem indicar mais pormenores sobre o contexto em que ocorreu o confronto.

O jovem, já com antecedentes criminais por crime de ofensas à integridade física, vai ser presente às autoridades para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.