Tenta matar colega de trabalho, após discussão sobre "quem era melhor"

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Altercação aconteceu em Viana do Alentejo. Agressor foi detido e a vítima, com ferimentos de arma branca no tórax, foi transferida para uma unidade hospitalar de Lisboa

O homem detido por tentativa de homicídio, em Viana do Alentejo, feriu gravemente o outro homem na zona do tórax, com uma arma branca, após discussão por motivos fúteis, revelou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Os factos tiveram lugar na esplanada de um café daquela vila, no distrito de Évora, após “uma altercação por motivos fúteis relacionados com trabalho”, na quinta-feira à noite, segundo a PJ, em comunicado divulgado esta sexta-feira.

“Envolveram-se ambos em confronto físico, tendo o arguido provocado na vítima ferimentos graves, na zona do tórax, com recurso a uma arma branca, e fugindo de seguida”, pode ler-se.

O agressor, de 54 anos, alvo de “fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada”, foi detido pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora (ULIC) da PJ.

Uma fonte policial contactada pela agência Lusa explicou que os homens, ambos de nacionalidade estrangeira, “trabalham na construção civil” e “discutiram sobre o trabalho e quem era melhor do que o outro”.

De acordo com o comunicado da PJ, a vítima, de 35 anos, após ser esfaqueada, foi levada para o hospital de Évora, mas, “face à gravidade dos ferimentos, teve de ser transportado para uma unidade hospitalar em Lisboa”.

Na manhã desta sexta-feira, fontes da GNR e da Proteção Civil revelaram à Lusa que um homem de 35 anos tinha ficado gravemente ferido após ser esfaqueado por outro, de 54 anos, na quinta-feira à noite, em Viana do Alentejo, sendo transportado para o hospital de Évora.

Na altura, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central explicou que foi a vítima a dar o próprio alerta, às 21:10, quando se deslocou pelos seus próprios meios ao quartel dos Bombeiros de Viana do Alentejo.

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR relatou à Lusa que esta força de segurança ficou a saber do sucedido após ser alertada pelos bombeiros, que socorreram o ferido e o transportaram para o hospital de Évora.

O homem que sofreu “ferimentos graves” foi “atingido por dois golpes” provocados pela arma branca, disse a fonte da GNR, indicando que o caso tinha passado para alçada da PJ.

Segundo a Polícia Judiciária, o detido ainda vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para efeitos de aplicação de medidas de coação.