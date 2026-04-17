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Saiu em precária há 14 anos e não voltou à prisão. Foi apanhado em Setúbal

Agência Lusa , PF
Há 53 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Fugitivo foi entregue pela Polícia Judiciária ao estabelecimento prisional onde cumpria pena

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Setúbal um homem de 56 anos que não regressou à prisão após uma saída precária em 2012 do estabelecimento onde cumpria uma pena de 14 anos por tráfico de droga.

“A Unidade de Informação Criminal da Polícia Judiciária localizou e deteve, na zona de Setúbal, um homem, com 56 anos, que, após uma saída precária de um estabelecimento prisional, em 2012, não mais regressou, encontrando-se ausente desde essa data”, adiantou a PJ em comunicado divulgado esta sexta-feira.

Segundo a informação da PJ, o homem, evadido há 14 anos, foi condenado por pertencer a uma rede organizada de tráfico de droga a nível internacional, que, em 2003, comprava heroína e cocaína em Espanha para vender na zona da grande Lisboa.

“Inicialmente condenado na pena de 14 anos de prisão, faltava-lhe cumprir os restantes 5 anos, 11 meses e 14 dias a que foi condenado pela prática do crime de tráfico de estupefacientes”, detalhou a PJ.

O homem foi entregue pela PJ ao estabelecimento prisional onde cumpria pena.

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Temas: PJ Polícia Judiciária Saída precária Prisão Tráfico de droga
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