PJ detém suspeito de tentativa de homicídio em contexto de violência doméstica em Seia

Agência Lusa , MM
1 jan, 11:55
Mulher

Suspeito desferiu vários golpes com um pau na cabeça da mulher, invisual, deixando-a inanimada

A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem suspeito de tentativa de homicídio e de um crime de violência doméstica, cometidos na noite de terça-feira, em Tourais, Seia.

Segundo a PJ, ao longo de 2025, o alegado agressor “coagiu física e psicologicamente a vítima, dentro da habitação comum, na tentativa de evitar a separação”.

Na noite de terça-feira, “após uma acesa discussão, em que o detido ameaçou de morte a vítima em caso de separação, partiu para a agressão, desferindo vários golpes com um pau na cabeça da mulher, invisual, deixando-a inanimada, sendo, depois, socorrida por um irmão”, descreve a PJ.

A mulher foi transportada para a Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Seia e, face à gravidade dos ferimentos, transferida para as urgências do Hospital Sousa Martins na Guarda, onde se encontra internada e “livre de perigo”.

O detido, de 53 anos, já foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Temas: Pj Policia Judiciária Seia Violencia Doméstica

Crime e Justiça

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Jovem de 16 anos baleado em Oeiras

Ontem às 08:31

Disparos com armas de guerra na Charneca da Caparica deixam viatura crivada de balas

6 jan, 18:41
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00