PJ detém suspeito de tentativa de homicídio em contexto de violência doméstica em Seia

1 jan, 11:55

Suspeito desferiu vários golpes com um pau na cabeça da mulher, invisual, deixando-a inanimada

A Polícia Judiciária anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem suspeito de tentativa de homicídio e de um crime de violência doméstica, cometidos na noite de terça-feira, em Tourais, Seia.

Segundo a PJ, ao longo de 2025, o alegado agressor “coagiu física e psicologicamente a vítima, dentro da habitação comum, na tentativa de evitar a separação”.

Na noite de terça-feira, “após uma acesa discussão, em que o detido ameaçou de morte a vítima em caso de separação, partiu para a agressão, desferindo vários golpes com um pau na cabeça da mulher, invisual, deixando-a inanimada, sendo, depois, socorrida por um irmão”, descreve a PJ.

A mulher foi transportada para a Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Seia e, face à gravidade dos ferimentos, transferida para as urgências do Hospital Sousa Martins na Guarda, onde se encontra internada e “livre de perigo”.

O detido, de 53 anos, já foi presente a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.