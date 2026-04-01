Carlos Cabreiro: o nome certo para uma PJ moderna

Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.

1 abr, 07:45

A nomeação de Carlos Cabreiro como novo diretor da Polícia Judiciária (PJ) assinala um momento de continuidade estratégica aliado a uma renovação serena numa instituição confrontada com desafios cada vez mais sofisticados. Num cenário em que a criminalidade evolui ao ritmo acelerado da tecnologia, a sua liderança surge alinhada com uma visão clara: consolidar o percurso de modernização e reforçar a capacidade de resposta da PJ.

Depois de uma década à frente da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), Carlos Cabreiro traz consigo uma experiência sólida na transformação digital da investigação criminal. Durante esse período, liderou a modernização da unidade através da implementação de vários projetos europeus, nomeadamente no âmbito do combate ao cibercrime organizado, da prevenção do radicalismo online e do reforço das capacidades de análise forense digital, em articulação com iniciativas financiadas por programas como o Horizonte 2020 e o Fundo de Segurança Interna.

Este percurso reforça a sua capacidade para dar continuidade a uma PJ mais tecnológica, preparada e integrada nas redes internacionais de combate às novas formas de criminalidade.

Seguindo a linha deixada por Luísa Proença, a nova direção irá apostar na continuidade de um processo de transformação que tem sido sustentado, em grande parte, por fundos europeus nos últimos anos. Estes recursos têm permitido modernizar infraestruturas, investir em ferramentas digitais avançadas e dotar a Polícia Judiciária de meios técnicos indispensáveis para enfrentar fenómenos como o cibercrime, a criminalidade económico-financeira e as redes transnacionais.

A capacidade de apetrechamento tecnológico será, assim, uma das pedras angulares do mandato de Carlos Cabreiro. Mais do que acompanhar tendências dos cerca de 70 milhões garantidos em Fundos Europeus nos últimos 8 anos, trata-se de antecipar ameaças e posicionar a PJ como uma referência na investigação criminal moderna, quando nos deparamos com uma segurança interna contemporânea e cada vez mais externa.

A integração de novas tecnologias, aliada à formação contínua dos seus profissionais, permitirá aumentar a eficácia operacional e a qualidade das investigações.

No entanto, para além da dimensão tecnológica, há um traço que se destaca na liderança de Carlos Cabreiro: a sua reconhecida qualidade humana. Num momento em que a instituição tem vivido alguma turbulência interna, a sua capacidade de comunicação e proximidade com os homens e mulheres da PJ assume particular relevância. A construção de um ambiente de confiança, coesão e motivação interna será determinante para o sucesso da organização.

A serenidade e o equilíbrio que caracterizam o novo diretor poderão representar a estabilidade necessária para uma Polícia Judiciária mais coesa e focada na sua missão. Num tempo de mudança e exigência, Carlos Cabreiro apresenta-se como o garante de uma transição tranquila, assegurando que a modernização continua, mas sem perder de vista o elemento mais essencial da instituição: as pessoas.

Desta forma, a nova liderança da PJ projeta um futuro onde inovação tecnológica e humanismo caminham lado a lado, reforçando a capacidade da instituição para servir a justiça e a sociedade com rigor, competência e sentido de missão