MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Operação contra tráfico humano e exploração sexual faz mais de 1.000 detidos em 59 países. PJ deteve três suspeitos

Agência Lusa , NM
Há 1h e 42min
Polícia Judiciária
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A Polícia Judiciária identificou oito vítimas, de um total de 2.070 vítimas a nível global

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três suspeitos e identificou oito vítimas numa operação internacional de combate ao tráfico humano e exploração sexual, que fez mais de mil detidos em 59 países.

A operação internacional ‘Global Chain’, coordenada pela Europol, Frontex e Interpol, que decorreu entre 08 e 12 de junho, foi desencadeada “em simultâneo, em 59 países, na qual foram identificadas 2.070 vítimas e detidos 1.024 suspeitos, dos quais 334 pela prática do crime de tráfico de seres humanos”, segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira pela PJ.

“Os resultados das investigações indicam que a esmagadora maioria das vítimas é do sexo feminino e adulta, sendo explorada, sobretudo, para fins de exploração sexual (88%). Os restantes casos dizem respeito a trabalho forçado (9%), mendicidade forçada (2%) e criminalidade forçada (1%)”, lê-se no comunicado.

A operação fez a nível global 1.024 detidos (334 por tráfico de seres humanos e 690 por outros crimes), identificou 2.070 vítimas e potenciais vítimas (1.908 adultos e 162 menores), identificou 201 suspeitos adicionais, abriu 465 novas investigações e detetou 80 situações de fraude documental.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“A exploração de vítimas menores está, maioritariamente, associada à mendicidade forçada e à prática de atividades criminosas, como o furto por carteirista. Em muitos destes casos, a proteção das vítimas revela-se particularmente difícil, uma vez que estas são, frequentemente, exploradas por membros da própria família”, adiantou a PJ.

A operação envolveu globalmente mais de 40 mil operacionais, 718 dos quais em Portugal, de forças e serviços de segurança, inspeções do trabalho e autoridades fiscais e aduaneiras.

“Foram identificadas potenciais vítimas provenientes de 45 países, sendo a maioria oriunda da Colômbia, Argentina, Venezuela, Nepal e Moldávia. Muitas foram traficadas através de fronteiras nacionais e, até, entre continentes, evidenciando a dimensão global das redes de tráfico de seres humanos” adiantou ainda o comunicado.

Na operação foram fiscalizadas 565.470 pessoas; 360.317 documentos; 140.737 veículos; 20.342 locais; e 6.133 voos e embarcações.

A operação teve dois centros de coordenação, um em Skopje, a capital da Macedónia do Norte, para coordenação das operações na Europa, Ásia e África, e outro no Rio de Janeiro, Brasil, para as operações no continente americano, tendo a Europol enviado especialistas em tráfico de seres humanos para ambos os centros, “assegurando a ligação entre as operações desenvolvidas nos diferentes continentes e a coordenação das ações simultâneas dirigidas contra redes de criminalidade organizada”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Cada país participante realizou operações direcionadas no respetivo território e partilhou informação criminal de forma célere através dos centros de coordenação de Skopje e do Rio de Janeiro. Esta abordagem integrada, multinacional e multidisciplinar revelou-se determinante para o desmantelamento das redes criminosas e para a identificação e proteção das vítimas”, concluiu a PJ.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: PJ Policia Judiciária Exploração Sexual Tráfico Humano

Relacionados

PJ deteve homem por tentativa de homício na Moita

Abusou sexualmente de adolescente embriagada e filmou

Homem detido por atear fogo no meio da floresta após desavença com familiares

PJ deteve septuagenário suspeito de violar jovem em Alijó
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Cadeias portuguesas têm 85 presos por fogo posto e há 20 pessoas com pulseira eletrónica

Há 16 min

Operação contra tráfico humano e exploração sexual faz mais de 1.000 detidos em 59 países. PJ deteve três suspeitos

Há 1h e 42min

Homem fica em prisão preventiva por incumprimento das medidas previamente determinadas em caso de violência doméstica em Tarouca

Há 1h e 54min

Mulher fica em prisão preventiva por maus-tratos aos filhos em Évora

Há 2h e 1min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

"Estiveram meia hora a beber água depois de resgatados": matilheiro e mulher identificados por suspeitas de maus-tratos após transferência de cães de Montemor-o-Novo para Palmela

30 jun, 19:43

Homem de 69 anos ia para a praia com a família e morreu atropelado

Ontem às 12:58

Morto a tiro em Sintra: filho da vítima terá baleado o suspeito 

Ontem às 13:50

Psicóloga detida em Bali com 50 munições regressa a Lisboa: “Hoje não levo comigo revolta”

4 jul, 23:35
opinião
Sandra Felgueiras

Carta a Cristiano Ronaldo (na véspera do decisivo Portugal-Espanha)

Ontem às 10:30

O que é a sépsis? A doença que a maioria das pessoas não compreende

4 jul, 18:00

PJ investiga morte de duas irmãs encontradas numa estufa agrícola na Póvoa de Varzim

Ontem às 20:49

Aproxima-se um prazo crítico para a computação quântica e que ameaça desencadear a maior crise de cibersegurança de sempre

Ontem às 11:00

FIFA autoriza Balogun a jogar frente à Bélgica após conversa com Trump

Hoje às 08:29

Mundial 2026: Brasil 1-2 Noruega (fim)

Ontem às 20:45

Cada vez mais americanos estão a renunciar à própria cidadania

4 jul, 15:00
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas diz que a Europa “dormiu na forma” e que os 5% exigidos por Trump na NATO “não têm demonstração racional”

Ontem às 22:28