Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Ex-funcionário apanhado com 278 obras de arte após morte de patrão americano. PJ encontra quadros de Picasso e Miró e artefactos a. C.

CNN Portugal , CM
Há 26 min
Polícia Judiciária

Mega-apreensão da Polícia Judiciária em Penalva do Castelo

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu 278 obras de arte em Penalva do Castelo, Viseu, obras essas que estavam na posse de um homem, mas que pertencerão a um cidadão norte-americano, que morreu em 2024.

O único suspeito da mega-operação da PJ, que realizou buscas domiciliárias e não domiciliárias, é um antigo funcionário.

Entre as obras apreendidas "foram identificados trabalhos artísticos alegadamente executados por 27 autores diferentes, nomeadamente, Pablo Picasso, Joan Miró, David Hockney, Albrecht Dürer, Pierre Bonnard e Juan Downey", destaca a Polícia Judiciária.

Além de pinturas, litografias, serigrafias, há esculturas e artefactos arqueológicos, entre outros bens culturais.

"Algumas obras aparentam ser produções artísticas e arquitetónicas realizadas no período antes de Cristo (a. C.), abrangendo a Pré-História e a Antiguidade. Do espólio, contam-se esculturas datadas entre o séc. I (a. C.) e o séc. XVIII, bem como artefactos arqueológicos dos períodos Neolítico, Greco-Romano e de diversas origens, tais como a Pérsia, o Médio Oriente, a América Central e Sul, África, China e Síria", sublinha a PJ.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A auxiliar a Polícia Judiciária estiveram peritos do Museu Nacional Machado de Castro.

As investigações prosseguem.

Temas: PJ Polícia Judiciária Penalva do Castelo Apreensão Quadros
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

GNR já deteve 70 incendiários este ano. A grande maioria por causa de queimadas

Há 2h e 18min

Inspetores do Ministério Público puxam as orelhas ao procurador Rosário Teixeira

Há 3h e 24min

Tribunal absolve Luís Filipe Vieira, Soares de Oliveira, Miguel Moreira e Benfica no processo Saco Azul

Hoje às 15:14
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Aeroportos: Comissão Europeia considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-Membros

21 abr, 16:51

Português detido em Singapura com mais de 36 kg de canábis. Pode ser condenado à pena de morte

Ontem às 16:24

Há mães solteiras a perder o abono de família por irem morar para casa dos pais. "Se ficasse na rua mantinha o apoio"

Hoje às 07:00

Ataque de cão na Amadora obriga PSP a disparar para travar agressão. Vítima em estado grave

Hoje às 12:30

Durante anos, Trump alimentou teorias da conspiração. Agora, as teorias da conspiração estão a virar-se contra ele

Ontem às 19:58

Secretário da Marinha dos EUA deixa abruptamente o cargo enquanto o bloqueio naval ao Irão continua

Ontem às 23:11

343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

21 abr, 11:54

Coimbra: PJ detém técnico de sangue suspeito de contaminar produtos e cometer peculato

Hoje às 09:26

Portugal "adotou de imediato medidas corretivas" após notificação da Comissão Europeia sobre "graves deficiências" nos aeroportos

Ontem às 18:02

Afastados do combate e detidos 30 dias: Israel castiga soldados que danificaram estátua de Jesus Cristo

21 abr, 17:42

Zelensky diz que "a Ucrânia já se encontra numa tragédia tão grande" que não pode esperar até que a guerra no Irão termine

Ontem às 16:39

Seguro pergunta a jovem se "há mesmo uma diferença substancial" de salários entre Portugal e Espanha. A resposta: "Muito significativa"

19 abr, 18:48