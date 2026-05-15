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Empresária detida em Viana do Castelo por tráfico de mulheres para exploração laboral

Agência Lusa , CM
Há 53 min
Polícia Judiciária

Suspeita é "gerente de empresas que se dedicam à prestação de serviços de geriatria e acompanhamento de idosos"

Uma mulher de 59 anos foi detida em Viana do Castelo por tráfico de pessoas para exploração laboral de pelo menos seis mulheres oriundas de África e da América do Sul, revelou a Polícia Judiciária (PJ) esta sexta-feira.

“Constatou-se uma continuidade da atividade criminosa por parte da suspeita, angariando e alojando várias trabalhadoras estrangeiras em situação vulnerável e irregular desde, pelo menos, 2021, prometendo-lhes condições de trabalho que vieram a revelar-se diferentes das que tinham sido acordadas, com o objetivo de as explorar na sua atividade laboral”, descreve a PJ em comunicado.

Para além do crime de tráfico de pessoas, a investigação da PJ que levou à detenção abrange também os crimes de “auxílio à imigração ilegal, utilização da atividade de cidadão estrangeiro em situação ilegal e falsificação de documentos”.

A PJ diz que, até ao momento, “identificou seis vítimas daquele esquema, todas mulheres, oriundas de África e da América do Sul”.

“A investigação prossegue no sentido de apurar todos os factos e identificar novas potenciais vítimas”, acrescenta.

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A mulher detida é “gerente de empresas que se dedicam à prestação de serviços de geriatria e acompanhamento de idosos”, explicou a PJ

Durante as buscas domiciliárias realizadas na quinta-feira em Viana do Castelo, a PJ apreendeu “diversa documentação e material informático” e uma arma de fogo que não estava “devidamente legalizada”.

Assim, o proprietário da arma, companheiro da suspeita, foi também detido, em flagrante delito, “no âmbito de processo autónomo por posse ilegal de arma de fogo”.

Temas: PJ Polícia Judiciária Tráfico humano Exploração laboral Imigrantes
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