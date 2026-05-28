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Disparos na rua e ataque dentro de casa: homem detido por tentar matar a mulher em Matosinhos

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 2min
Polícia Judiciária
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A vítima sofreu ferimentos graves e chegou a correr perigo de vida

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de tentar matar a mulher na terça-feira em Matosinhos, atingindo-a em várias partes do corpo com um objeto cortante, adiantou esta quinta-feira esta força policial.

Em comunicado, a PJ referiu que o suspeito, de 36 anos, foi detido fora de flagrante delito na quarta-feira, depois de ter tentado matar a mulher no dia anterior.

Segundo a PJ, na sequência de uma discussão foram efetuados diversos disparos com um arma de fogo na rua, tendo, depois, o suspeito agredido a mulher já no interior da casa onde viviam com três filhos menores.

O agressor terá atingido a mulher em diversas partes do corpo com um objeto cortoperfurante, causando-lhe graves lesões, sublinhou.

A mulher, que correu perigo de vida, recebeu assistência médica no Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, acrescentou.

O detido, com antecedentes criminais por crimes contra a vida e a integridade física, detenção de arma proibida e tráfico de droga, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial.

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Temas: PJ Disparos Facada Matosinhos Hospital Pedro Hispano

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