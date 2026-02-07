PJ detém três suspeitos em Oeiras por crimes de roubo e sequestro

Há 1h e 53min
Polícia Judiciária

Os suspeitos vão agora ser submetidos a um primeiro interrogatório e à definição das medidas de coação

A Polícia Judiciária prendeu, em Oeiras, dois homens, entre os 19 e 20 anos, suspeitos dos crimes de roubo com recurso a arma de fogo, sequestro e ofensas à integridade física, foi hoje anunciado.

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve, ontem [sexta-feira], na zona de Oeiras, três homens, com idades entre os 19 e os 20 anos, fortemente indiciados pela prática de crimes de roubo com recurso a arma de fogo, sequestro, ofensas à integridade física e coação agravada”, anunciou hoje, em comunicado.

Em junho de 2025, estes suspeitos abordaram na via pública dois rapazes, de 18 e 19 anos, com recurso a uma arma de fogo, e sequestraram um deles.

Durante cerca de duas horas, a vítima foi manietada, agredida, despida e foram-lhe retirados diversos bens pessoais.

Os suspeitos vão agora ser submetidos a um primeiro interrogatório e à definição das medidas de coação.

Temas: PJ Detidos Oeiras Sequestro Roubo

