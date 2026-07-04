MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

PJ deteve homem por tentativa de homício na Moita

Agência Lusa , PP
Há 1h e 8min
Polícia Judiciária
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Factos ocorreram no dia 16 de junho, cerca das 14:00, na Baixa da Banheira, Moita, em plena via pública

Um homem de 26 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, contra um homem de 27 anos, na Moita, distrito de Setúbal, foi este sábado divulgado divulgado.

Em comunicado, a Polícia Judiciária indicou que o homem foi localizado e detido, fora de flagrante delito, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal.

Segundo a PJ, a vítima é "familiar de um outro homem com o qual o suspeito se tinha desentendido alguns dias antes”.

Os factos ocorreram no dia 16 de junho, cerca das 14:00, na Baixa da Banheira, Moita, em plena via pública, adiantou a PJ.

“O suspeito, ao avistar a vítima, perseguiu-a de imediato, atacou-a e efetuou-lhe um corte no pescoço, na zona cervical, com recurso a um canivete, provocando-lhe ferimentos que, para além de a terem colocado em perigo de vida, a deixaram imediatamente paralisada dos membros inferiores”, lê-se no comunicado.

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, acrescentou a PJ.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Moita.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: PJ Deteve Suspeito Moita Baixa da banheira
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Abusou sexualmente de adolescente embriaga e filmou

Há 8 min

PJ deteve homem por tentativa de homício na Moita

Há 1h e 8min

Novo tiroteio em Sintra: jovem de 20 anos baleado por dupla armada

Ontem às 22:40

Tribunal suspende de funções médica de Benavente suspeita de facilitar reformas

Ontem às 19:00
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Ucrânia poderá ter disparado um míssil balístico contra Moscovo pela primeira vez. E o objetivo pode ter sido alcançado

Ontem às 12:18

Ondas de calor vão obrigar-nos a "reorganizar a forma como trabalhamos" e Espanha pode ser um exemplo para Portugal

Ontem às 11:11

Uma mulher ucraniana disfarçada de homem é a principal suspeita do ataque no Mónaco

Ontem às 11:01

"Sabíamos que Ronaldo tinha de passar, mas é de loucos": há croatas indignados com a arbitragem (mas um jogador explica tudo)

Ontem às 03:56

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:15

Dia, horas e adversário: tudo sobre o próximo jogo de Portugal no Mundial

Ontem às 02:11

Mundial 2026: Argentina 3-2 Cabo Verde (fim)

Ontem às 23:29

Incêndio em Setúbal obriga à retirada de 60 pessoas

Ontem às 18:36

"Tiveram o susto da vida deles. Foram 20 minutos a levar pancadas": orcas voltam a atacar veleiro ao largo de Cascais

2 jul, 11:14

Estudante universitária gravemente ferida depois de atropelada no passeio por carro em sentido contrário

2 jul, 13:07

Militar da GNR detido por agredir agentes da PSP nas festas do Chicharro, em São Miguel

Ontem às 11:36

Colisão entre carro e mota mata uma mulher em Guimarães

Ontem às 04:55