Dois jovens detidos por suspeita de violar e filmar mulher após festa em Portimão

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Segundo a PJ, os suspeitos terão entrado no quarto da vítima depois de esta se deitar

Dois homens foram detidos em Portimão, no Algarve, por suspeitas de terem violado e gravado ilicitamente uma mulher, em dezembro, enquanto partilhavam casa na comemoração de um aniversário, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que os detidos têm 18 e 19 anos e estão indiciados pelos crimes de violação consumada e tentada e de gravações e fotografias ilícitas da vítima, com 24 anos.

Segundo a PJ, os crimes ocorreram em 14 de dezembro, em Portimão, no distrito de Faro, quando a vítima estava já deitada no quarto, “sozinha e sem possibilidade de contacto com as demais pessoas que se encontravam na habitação”.

“Os dois suspeitos foram convidados para uma festa de aniversário de um residente da habitação, tendo a vítima ido dormir após o evento terminar. Instantes depois, os dois suspeitos entraram no seu quarto, tendo um deles consumado a violação, enquanto o outro filmava o ato sexual”, lê-se na nota.

Ainda de acordo com a PJ, os dois homens trocaram depois os papéis e “o que filmava tentou violar a mulher, não o tendo conseguido”, porque a vítima, “num ato desesperado, conseguiu afastá-lo”, tendo os agressores abandonado depois a casa.

A investigação foi iniciada no próprio dia e levou à recolha de “relevantes elementos probatórios, fortemente indiciadores dos crimes praticados”, acrescenta a PJ, que agora deteve os suspeitos e apreendeu o telemóvel usado para “a gravação e a recolha de imagens ilícitas”.

A PJ informa ainda que os detidos vão ser presentes a tribunal para serem submetidos ao primeiro interrogatório judicial e aplicadas as eventuais medidas de coação.