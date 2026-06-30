MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
    Ficha de jogo
  • Dezasseis-avos
  • Costa do Marfim
  • Noruega
  • 30 Jun 18:00
    Ficha de jogo
  • Dezasseis-avos
  • Estados Unidos
  • Bósnia-Herzegovina
  • 02 Jul 01:00
Mais sobre o Mundial 2026

Dois jovens detidos por suspeita de violar e filmar mulher após festa em Portimão

Agência Lusa , MSM
Há 39 min
Polícia Judiciária
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Segundo a PJ, os suspeitos terão entrado no quarto da vítima depois de esta se deitar

Dois homens foram detidos em Portimão, no Algarve, por suspeitas de terem violado e gravado ilicitamente uma mulher, em dezembro, enquanto partilhavam casa na comemoração de um aniversário, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que os detidos têm 18 e 19 anos e estão indiciados pelos crimes de violação consumada e tentada e de gravações e fotografias ilícitas da vítima, com 24 anos.

Segundo a PJ, os crimes ocorreram em 14 de dezembro, em Portimão, no distrito de Faro, quando a vítima estava já deitada no quarto, “sozinha e sem possibilidade de contacto com as demais pessoas que se encontravam na habitação”.

“Os dois suspeitos foram convidados para uma festa de aniversário de um residente da habitação, tendo a vítima ido dormir após o evento terminar. Instantes depois, os dois suspeitos entraram no seu quarto, tendo um deles consumado a violação, enquanto o outro filmava o ato sexual”, lê-se na nota.

Ainda de acordo com a PJ, os dois homens trocaram depois os papéis e “o que filmava tentou violar a mulher, não o tendo conseguido”, porque a vítima, “num ato desesperado, conseguiu afastá-lo”, tendo os agressores abandonado depois a casa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A investigação foi iniciada no próprio dia e levou à recolha de “relevantes elementos probatórios, fortemente indiciadores dos crimes praticados”, acrescenta a PJ, que agora deteve os suspeitos e apreendeu o telemóvel usado para “a gravação e a recolha de imagens ilícitas”.

A PJ informa ainda que os detidos vão ser presentes a tribunal para serem submetidos ao primeiro interrogatório judicial e aplicadas as eventuais medidas de coação.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: PJ Detenção Violação Gravação imagens íntimas Portimão

Relacionados

Treze arguidos acusados de fraude na obtenção de fundos europeus

Suspeito de incendiar casa do companheiro da ex-mulher por vingança é detido
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Dois jovens detidos por suspeita de violar e filmar mulher após festa em Portimão

Há 39 min

Treze arguidos acusados de fraude na obtenção de fundos europeus

Há 44 min

Suspeito de incendiar casa do companheiro da ex-mulher por vingança é detido

Há 1h e 6min

"Comportaram-se como criminosos": José Sócrates fala em "sentença histórica" após Estado ser condenado por violação do segredo de justiça

Há 1h e 45min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Marrocos tem a solução para a seca: o oceano. Será que o resto do mundo vai seguir o exemplo?

28 jun, 16:00
opinião
Rui Santos

"Há no ar um cheiro quase irrespirável a boicote". Rui Santos escreve a Martínez "sem medo das palavras"

Ontem às 19:18

Mundial 2026: Brasil 2-1 Japão (resultado final)

Ontem às 16:42

Estado condenado a pagar 15 mil euros a José Sócrates

Ontem às 20:17

Como uma saída à noite acabou com uma jovem de 17 anos morta dentro de uma mala num destino turístico da Tailândia

Ontem às 17:30

Movimento católico que celebra missas em latim e quer mulheres com véu na cabeça pode ser teste a Leão XIV

28 jun, 11:35

Autocarro da Rede Expressos em chamas na A8 junto a Montachique

28 jun, 17:06

"Masoud, a família agora somos nós". A extraordinária vida e obra de Carlos Queiroz, o selecionador com mais vitórias de sempre

Hoje às 08:00

Unidade Especial de Polícia faz entrada tática em apartamento no Porto e resgata mulher

Ontem às 14:29

Pais estão a seguir os filhos adultos por telemóvel. "Este tipo de rastreamento pode torná-los menos seguros e até facilitar relações abusivas"

28 jun, 19:00

Escândalo Mundial: Alemanha sem capacete choca com estrondo contra muro de dois metros

Hoje às 00:34

Professora que já morreu convocada para classificar exames. Missão Escola Pública apela aos professores para pedirem Escusa de Responsabilidade após "caos" nas correções

Ontem às 12:03