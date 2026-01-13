PJ encontra cadáver dentro de viatura queimada em Chaves

Agência Lusa , TFR
Há 3h e 18min
PJ

O corpo foi removido do local pelo Gabinete Médico-Legal e Forense de Chaves

Um cadáver foi esta terça-feira encontrado dentro de um veículo queimado com matrícula italiana, que se encontrava num precipício, na Estrada Nacional 213, em São Lourenço, no concelho de Chaves, avançou à Lusa fonte da GNR.

O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 11:30.

De acordo com fonte da GNR, o Posto Territorial de Chaves recebeu a comunicação de que haveria uma carrinha queimada numa ribanceira, ao quilómetro 4,6 da Estrada Nacional 213, na localidade de São Lourenço.

Ao chegar ao local, a patrulha da GNR terá verificado que estava um cadáver dentro da viatura.

“Não se sabe se este cadáver decorreu de um acidente ou de outra causa qualquer, não se sabe quem é a pessoa nem há quanto tempo o corpo estaria ali. Sabe-se, apenas, que a carrinha era de matrícula italiana”, adiantou a mesma fonte.

O corpo foi removido do local pelo Gabinete Médico-Legal e Forense de Chaves.

Ao local acorreram, também, sete operacionais e duas viaturas dos Bombeiros Voluntários Flavienses, adiantou à Lusa o comandante da corporação, José Lima.

A investigação está a cargo da Polícia Judiciária (PJ).

Temas: PJ Corpo Viatura queimada Chaves

Crime e Justiça

É uma "bagatela penal" e "a maioria nunca chega a julgamento": processo de difamação anunciado por Cotrim pode demorar anos

Há 7 min

PJ encontra cadáver dentro de viatura queimada em Chaves

Há 3h e 18min

PSP faz três de detenções no Aeroporto de Lisboa no âmbito do controlo fronteiriço

Há 3h e 18min

Encontradas 54 armas nas escolas portuguesas no ano letivo de 2024/2025

Hoje às 18:14
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento

Hoje às 11:00

Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo

11 jan, 19:00

Tracking poll, dia 8: Seguro reforça vantagem, Gouveia e Melo sai da possível liderança

Ontem às 20:27

Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"

Ontem às 07:00
opinião
Bernardo Mota Veiga

Parlamento aprova estatuto do Idoso mas a idade não explica a velhice (nem a fatura do abandono de 800 euros por dia)

Ontem às 11:54

Tracking poll, dia 9: Seguro, Cotrim e Ventura descolam no trio da frente

Há 2h e 39min

Defesa: Bruxelas aprova na quarta-feira plano português para empréstimos de 5,8 mil milhões de euros

11 jan, 18:39

DIGI acusa Metro de Lisboa de não deixar colocar "duas caixas do tamanho de duas folhas A4 em cada estação"

Hoje às 15:20

Jovem vítima de violação em escola de Guimarães 

Hoje às 07:51

Ucrânia atinge plataformas petrolíferas russas no Mar Cáspio "usadas para abastecer" o exército de Moscovo

11 jan, 17:04

Militares da GNR de folga salvam homem em paragem cardiorrespiratória enquanto esperavam por ambulância no Montijo

Ontem às 10:35

Quando a informação incomoda: sondagens, tracking polls e o dever de informar

Hoje às 13:20