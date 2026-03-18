Suspeito de agredir polícias e atacar com pedras edifício da PJ foi detido em Coimbra

Há 1h e 31min

O homem “resistiu à colocação das algemas e ameaçou os polícias intervenientes na ocorrência”

Um homem de 40 anos foi detido esta quarta-feira, em Coimbra, por suspeita do crime de resistência e coação, após ter resistido à detenção e agredido polícias, na sequência do arremesso de pedras contra o edifício da Polícia Judiciária (PJ).

O Comando Distrital da PSP de Coimbra recebeu informações sobre “um indivíduo que tinha arremessado pedras de alguma dimensão contra o edifício da Polícia Judiciária, na Rua Venâncio Rodrigues”, naquela cidade.

A PSP deslocou-se então ao local, tendo o suspeito se colocado em fuga e sido posteriormente intercetado na Praça da República.

“Quando os elementos policiais se preparavam para proceder à detenção, o indivíduo tentou agredi-los, arremessando-lhes um paralelo da calçada”, afirmou a mesma fonte, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

De seguida, “resistiu à colocação das algemas e ameaçou os polícias intervenientes na ocorrência”.

O homem, “já com antecedentes criminais (encontra-se em liberdade condicional)”, foi detido às 05:50 e “recolheu aos quartos de detenção do Comando Distrital da PSP de Coimbra até ser presente à autoridade judiciária competente”.