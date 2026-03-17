Era procurado há mais de 12 anos no Brasil por falsificação de documentos. Foi apanhado pela PJ em Cascais

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Suspeito pode vir a ser condenado no Brasil a uma pena de seis anos de prisão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona de Cascais, um cidadão estrangeiro alvo de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades do Brasil por suspeitas de falsificação de documento, segundo divulgado esta terça-feira.

A PJ adianta, em comunicado, que a sua Unidade de Informação Criminal (UIC) desenvolveu um conjunto de diligências que conduziram à localização e detenção do suspeito, de 42 anos, que em abril de 2013 foi detetado com documentação falsa.

A Judiciária explica que o suspeito, no decurso de uma operação de fiscalização efetuada pela Polícia de Trânsito brasileira, numa cidade do Estado de Minas Gerais, no Brasil, apresentou, além dos seus documentos pessoais e da viatura, uma Carta de Condução que veio a verificar-se ser falsa.

Por estes factos, pode vir a ser condenado no Brasil a uma pena de seis anos de prisão.

O detido será agora ouvido no Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de uma medida de coação e eventual processo de extradição.