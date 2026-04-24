Uma tonelada de cocaína vinha escondida entre sacos de açúcar

Há 1h e 39min

PJ de Braga apreendeu a droga e deteve três homens

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga apreendeu uma tonelada de cocaína que entrou em Portugal por via marítima, dissimulada em contentores entre centenas de sacos de açúcar de 50 quilos, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ acrescenta que foram detidos três homens, de nacionalidades portuguesa e brasileira.

Em causa está a operação “White Sugar”, ocorrida na zona do Baixo Minho e no Porto Marítimo de Leixões, durante a qual foram intercetados e fiscalizados 10 contentores de transporte de mercadorias, provenientes da América do Sul.

A cocaína aprendida encontrava-se “em elevado estado de pureza”.

A investigação teve origem num inquérito instaurado no final de 2025, por crimes de tráfico de estupefacientes agravado (por via marítima), associação criminosa e branqueamento de capitais, “estando em causa uma aparente atividade económica desenvolvida por sociedades comerciais constituídas em solo português”.

Segundo a PJ, os contentores, após o desalfandegamento, seriam transportados para um armazém da própria sociedade importadora, onde era retirado e reencaminhado o produto estupefaciente.

A investigação, desenvolvida nas últimas semanas pela PJ de Braga, com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), culminou na quinta-feira, com as três detenções e a apreensão de cerca de uma tonelada de cocaína.

“Esta é a maior quantidade de cocaína apreendida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga”, sublinha o comunicado.

Os detidos vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo DIAP de Vila Nova de Famalicão.