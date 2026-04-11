Português condenado na Alemanha por agredir duas pessoas detido em Braga

Agência Lusa , PP
Há 2h e 31min
Polícia Judiciária

Homem, de 47 anos, foi condenado a pena de prisão de dois anos e oito meses

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A Polícia Judiciária (PJ) anunciou este sábado ter detido, em Braga, um cidadão português condenado na Alemanha por ofensas à integridade física qualificada, por ter esfaqueado uma pessoa em condição de sem-abrigo, em 2023, e agredido uma outra.

Em comunicado, a PJ refere que o homem, de 47 anos, foi condenado a pena de prisão de dois anos e oito meses, ficando agora em prisão preventiva após ter sido presente ao Tribunal da Relação de Guimarães.

Em causa estão ofensas à integridade física qualificada, reportando a factos de 2023, quando, “num intervalo de cinco meses, agrediu fisicamente uma pessoa e esfaqueou outra em condição de sem-abrigo”.

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Crime e Justiça

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