Persegue amigo de carro e atropela-o após discussão. É suspeito de tentativa de homicídio

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 22min
Polícia Judiciária
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A vítima continua internada, mas está livre de perigo

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na segunda-feira um jovem de 19 anos fortemente indiciado por um crime de homicídio qualificado na forma tentada, por atropelamento, cometido em Unhais da Serra, no concelho da Covilhã.

O suspeito foi detido, fora de flagrante delito, por elementos do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda.

“Os factos ocorreram na segunda-feira, na sequência de uma discussão num bar, na cidade da Covilhã, em virtude de uma suposta questão sentimental, com um outro jovem, de 20 anos, ambos com um relacionamento de proximidade e amizade”, adiantou a PJ em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo a Judiciária, os factos imputados ao detido ocorreram quando a vítima regressava a casa de carro, tendo sido seguido pelo agressor em outra viatura.

“A dado momento, [a vítima] parou para comprar tabaco e, nessa altura, foi abalroada pelo carro do suspeito, cujo impacto projetou-a a uma distância considerável, deixando-a inanimada”.

A PJ acrescentou que, na sequência do primeiro embate, o agressor perdeu o controlo da sua viatura e colidiu contra uma árvore, tendo ficado imobilizado.

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A GNR acabou por ser alertada por testemunhas no local, tendo agressor e vítima sido conduzidos às Urgências do Hospital da Covilhã.

“A vítima continua internada, mas já livre de perigo e em observação. Já o suspeito teve alta 10 horas depois, altura em que foi conduzido à PJ da Guarda, onde foi detido”, referiu.

Presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Covilhã, o jovem saiu em liberdade, mas ficou sujeito à medida de coação de pulseira eletrónica.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Castelo Branco.

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Temas: PJ Atropelamento Perseguição Homicídio Pulseira eletrónica

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