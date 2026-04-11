PJ detém no Porto homem procurado na Alemanha por fraude fiscal

Agência Lusa , PP
Há 20 min
Polícia Judiciária

O homem enfrentará uma pena máxima de 10 anos se for condenado

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve no Porto um cidadão português procurado na Alemanha por crimes de burla e fraude fiscal qualificados, que terá causado prejuízo superior a 6,4 milhões de euros, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a PJ dá conta da detenção, na sequência de mandado de detenção europeu emitido por autoridades judiciárias alemãs, tendo o homem, de 52 anos, sido presente ao Tribunal da Relação de Guimarães, que decretou prisão preventiva enquanto aguarda os termos do processo de extradição.

“Trata-se de um homem de 52 anos que, entre 2018 e 2025, na qualidade de administrador de uma empresa de construção civil, terá, conjuntamente com outros dois homens que exerciam o controlo efetivo da empresa, implementado um esquema fraudulento com o objetivo de maximizar lucros”, pode ler-se na nota daquela autoridade.

Segundo a PJ, o suspeito faria uma subdeclaração de salários e horas de trabalho às autoridades fiscais e de segurança social e utilizaria empresas fictícias para emitir faturas falsas, cujos valores eram depois devolvidos em numerário para poder pagar salários não declarados.

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Terão sido usadas várias empresas, numa conduta que “terá causado um prejuízo superior a 6,4 milhões de euros”, suspeitando as autoridades alemãs de que terá mantido a conduta até 2025 numa outra empresa.

O homem enfrentará uma pena máxima de 10 anos se for condenado.

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