Professor de natação detido em Lisboa por abuso sexual de dois alunos de 7 e 11 anos

Há 3h e 47min

As autoridades admitem, por esta altura, que possa haver mais vítimas

A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, deteve esta segunda-feira um homem, de 37 anos, suspeito da prática de crimes de abuso sexual de crianças, sobre dois menores de sete e 11 anos, ocorridos em dezembro de 2025.

Segundo o comunicado a que a CNN Portugal teve acesso, o suspeito "é professor de natação de iniciação de crianças, numa piscina pública, em Lisboa, e foi no exercício das suas funções que praticou atos sexuais de relevo contra os dois menores, rapazes".

A Polícia Judiciária informa ainda que os factos chegaram ao conhecimento das autoridades "quando um dos meninos revelou à mãe o que o professor fazia durante as aulas".

Depois de cumpridas as diligências investigatórias por parte desta Polícia, o suspeito foi detido. As autoridades admitem, por esta altura, que possa haver mais vítimas.

O detido foi presente a interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de "apresentações diárias, proibição de frequentar piscinas de acesso público, proibição de contactos com as vítimas e as suas famílias e obrigação entrega do passaporte".