Estava fugido há quatro anos. Foi encontrado na Suíça e extraditado para Portugal

Há 1h e 7min

O homem foi condenado a cinco anos de prisão por crimes de abuso sexual de crianças

A Suíça deteve e extraditou um cidadão português ali residente e fugido à Justiça em Portugal depois de ter sido condenado a cinco anos de prisão por abuso sexual de crianças, adiantou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado.

Segundo a PJ, o homem de 44 anos foi detido com base num mandado de detenção europeu emitido por Portugal, onde já se encontra a cumprir a pena de prisão num estabelecimento prisional.

O homem, “condenado pela prática de dois crimes de abuso sexual de crianças, ocorridos em 2006, e de três crimes de abuso sexual de crianças, em 2022, estava foragido à justiça há cerca de quatro anos e encontrava-se a residir na Suíça”, explicou a PJ no comunicado.