Ninguém entra. Os pedidos fazem-se da rua e as pizzas descem da varanda

Há 40 min

Não há reservas nem aplicações. Só uma varanda, uma cesta, filas de pessoas e muita confiança

É um pássaro! É um avião! É... pizza?

Ao descer as encomendas numa cesta a partir da varanda do seu apartamento, em Oslo, Petter Gran nem sequer precisa de sair do conforto da sua casa para gerir a Pizza From a Balcony, um restaurante improvisado que já serviu centenas de pessoas na capital norueguesa e abriu o apetite a milhões de outras na internet.

A fama viral teve origem num momento de espontaneidade. Em agosto de 2024, Gran observava distraidamente o pai e o irmão a construir uma mesa para a varanda quando percebeu que conseguia ouvir perfeitamente todas as conversas das pessoas que passavam na rua.

Olhou para o forno de pizza ao lado, um dos seus passatempos favoritos, depois voltou a olhar para o irmão, com jeito para a bricolage. Em poucos segundos, o consultor freelancer decidiu qual seria a sua próxima aventura e sugeriu-lhe, ali mesmo, vender pizzas suspensas por uma corda.

"Ele disse: 'É uma ótima ideia'", recorda Gran, de 30 anos, à CNN. "No fim de semana seguinte foi para casa e construiu o sistema de roldanas sem me dizer nada."

"Sou bastante impulsivo e aborreço-me facilmente", acrescenta Gran. "Também sou bastante impaciente, por isso gosto de passar rapidamente de uma coisa divertida para outra."

As pizzas acabadas de fazer descem da varanda de Gran através de um sistema de roldanas e de uma cesta até aos clientes que esperam cá em baixo. Cortesia de Petter Gran

Depois de espalhar cartazes pelo bairro, Gran convidou amigos e desconhecidos para a inauguração da pizzaria improvisada, impondo apenas uma regra: nenhum cliente entra em casa.

Na inauguração, 23 pizzas desceram em segurança da varanda numa cesta castanha de verga. O plano de Gran era organizar mais alguns eventos nesse ano antes de pôr fim à iniciativa. Mas, à medida que o número de clientes aumentava e os comentários positivos se multiplicavam, a ideia de encerrar o projeto rapidamente se desvaneceu.

A Sigurds gate, uma discreta rua secundária a cerca de 40 minutos a pé do centro de Oslo e que conduz ao apartamento de Gran, começou a despertar cada vez mais curiosidade, à medida que as filas se estendiam pela rua empedrada.

"Era simplesmente impossível parar, porque é uma experiência muito agradável", recorda Gran.

"É bom para os clientes, para quem faz isto acontecer e para a própria rua."

Gran prepara uma pizza para entregar. (Cortesia de Thomas Refvik)

"Acho que isto mostra o melhor das pessoas"

Dois anos depois, a Pizza From a Balcony funciona como uma máquina bem oleada, graças ao trabalho de mais de 30 voluntários.

Aberta apenas durante duas horas por semana, ao longo de 16 semanas por ano, esta pizzaria temporária (pop-up) anuncia os horários de venda através das redes sociais. As encomendas são feitas por ordem de chegada, no sentido mais literal da expressão: os clientes têm de gritar o que pretendem pedir para a varanda para que o seu nome seja colocado na lista de espera.

A Pizza From a Balcony está registada na Autoridade Norueguesa para a Segurança Alimentar (Mattilsynet), que estabelece os requisitos para a venda de alimentos preparados em cozinhas privadas. O projeto não necessita de qualquer licença ou registo adicional para funcionar, embora cozinhas de maior dimensão e em funcionamento permanente estejam sujeitas a regras mais exigentes, explica Gran.

O pagamento é feito através da Vipps, uma aplicação norueguesa de pagamentos móveis semelhante ao PayPal, depois de os clientes digitalizarem um código QR colocado numa mesa vazia ao nível da rua. Como os quatro voluntários de cada turno permanecem na varanda (três a preparar pizzas e um a comunicar com os clientes), Gran e a equipa - que venderam mais de 220 pizzas em três dias de abertura no mês passado - não têm tempo para confirmar se todos pagaram.

"Acho que aquilo que mostramos da Noruega é o nível de confiança - este é um sistema baseado na confiança", afirma Gran.

"É preciso confiar que cumpro as normas de higiene e que ninguém vai sofrer uma intoxicação alimentar. E eu tenho de confiar que as pessoas pagam... Acho que isto mostra as pessoas no seu melhor."

Os clientes aguardam a próxima descida de pizzas. (Isa de la Calle)

Essa confiança estende-se também aos vizinhos. Sempre que o pedem, os moradores da Sigurds gate são servidos em primeiro lugar, como forma de agradecer por permitirem que a Pizza From a Balcony funcione à porta de casa.

Basta "um único vizinho ciumento para acabar com tudo". Mas Gran diz que, tirando uma pequena queixa relacionada com o ruído, a reação da vizinhança tem sido extremamente positiva. A reclamação foi talvez uma consequência inevitável da decisão de convidar artistas locais,incluindo grupos de jazz, pintores e animadores, para mostrarem o seu trabalho durante o horário de funcionamento.

"Talvez ainda não tenham conseguido ganhar visibilidade", diz. "São extremamente talentosos, mas é muito difícil para um músico chamar a atenção."

É essa mesma filosofia que leva outras pizzarias, empresas de catering e cozinheiros conhecidos nas redes sociais a serem convidados a levar a sua própria massa e ingredientes para a varanda. Embora lhes seja cobrada uma pequena quantia para cobrir o custo das caixas de pizza e, ocasionalmente, dos músicos, os convidados ficam com toda a receita das vendas, conta Gran.

Com mais de 15 milhões de visualizações em três vídeos publicados no Instagram e gravados na varanda durante sessões de venda em maio, não surpreende que muitas empresas queiram aproveitar a oportunidade. A Pizza Angels percorreu cerca de 1.000 quilómetros, entre ida e volta, desde Sandnes, no oeste da Noruega, até Oslo, enquanto a Doughlys Pizza voou desde Maribor, na Eslovénia.

"Acabamos por conhecer muitas pessoas fantásticas", diz Gran.

"Sempre que vejo alguém dos EUA comentar 'Quero experimentar isto' ou 'Deviam fazer isto em Nova Iorque', respondo sempre: 'Venham a Oslo. Podem fazer aqui um evento destes. Venham fazer pizzas connosco'"

As filas têm vindo a aumentar. (Cortesia de Petter Gran)

O paradoxo do sucesso

No geral, Gran continua a não ser um grande admirador das redes sociais. Deixa o telemóvel em casa quando vai trabalhar e só utiliza essas aplicações para publicar atualizações ou conteúdos nas contas da Pizza From a Balcony. Considera que existe um "paradoxo", porque a viralidade acaba por entrar em conflito com os objetivos que tinha para o projeto.

"Faço isto pelos meus vizinhos. Por isso, quanto mais atenção recebo na internet, mais tempo os meus vizinhos têm de esperar pela pizza, porque todo este entusiasmo cria filas intermináveis", explica.

"Fico contente por termos muitos gostos e por estar aqui a falar consigo - claro que isso é muito bom -, mas fico ainda mais contente quando encontro pessoas que vivem aqui no bairro e me dizem o quanto apreciam este lugar, quantas vezes já cá vieram e o quanto gostam da pizza. Esse é o objetivo."

Isso ajuda a explicar porque recusou todo o tipo de propostas para expandir o projeto, desde uma aplicação própria para encomendas, passando por um site para vender merchandising, até à instalação de um sistema elétrico de roldanas.

"A ideia é precisamente que isto seja o mais analógico possível, e não mais uma daquelas soluções supereficientes da vida moderna de 2026. Deve ser um contraste em relação a isso", aponta.

Embora admita a possibilidade de um dia levar a Pizza From a Balcony numa digressão internacional, por agora Gran está perfeitamente satisfeito por desfrutar deste "hobby" juntamente com os voluntários que tornam tudo possível, a maioria dos quais nunca tinha feito uma pizza de raiz antes de se oferecer para ajudar.

"Recebo muita atenção por ser o homem das pizzas, mas, na verdade, somos apenas uma grande comunidade", afirma.

"Eles não ficam com a fama nem com o reconhecimento. Apenas têm a oportunidade de fazer parte disto. Por isso, quero sublinhar que isto não gira apenas à minha volta. É sobre a nossa comunidade."