Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

IGAC recebeu 2.100 denúncias de pirataria 'online' em 2025

Agência Lusa , BCE
Há 41 min
Vários funcionários de renome da área da IA decidiram desistir, com alguns a alertar explicitamente que as empresas para as quais trabalhavam estão a avançar demasiado depressa e a minimizar as falhas da tecnologia

Como consequência das denúncias, o IGAC procedeu ao "bloqueio de 1.600 domínios" mas reconhece que os números são "insuficientes"

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) recebeu em 2025 mais de 2.000 denúncias de pirataria ‘online’, que levaram à remoção de cerca de 80% dos conteúdos, revelou esta segunda-feira o diretor, que considera estes resultados “insuficientes”.

O IV Colóquio Internacional sobre Pirataria de Conteúdos Audiovisuais, que decorre esta segunda-feira na sede da Polícia Judiciária, em Lisboa, abordou, entre outros temas, a “Influência do Regulamento dos Serviços Digitais no combate à pirataria”.

O Regulamento dos Serviços Digitais (DAS - Digital Services Act) é uma lei da União Europeia (UE) que estabelece regras para tornar a Internet mais segura, transparente e responsável, obrigando plataformas digitais a controlar melhor conteúdos ilegais e a remover rapidamente esses conteúdos ilegais (como pirataria ou discurso de ódio), proteger utilizadores e garantir mais transparência nos seus sistemas.

Questionado sobre o que muda com este regulamento - aprovado pela União Europeia em 2022 e plenamente aplicável desde 2024 - Luís Sande e Silva, diretor de Serviços de Inspeção e Fiscalização da IGAC, reconheceu que “impõe um conjunto de obrigações muito exigentes, que não existiam”, designadamente de “colaboração entre várias autoridades, quer a nível nacional, quer a nível comunitário”, mas que está aquém do desejável ao nível de respostas concretas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Pegando nos dois exemplos citados anteriormente por Paula Cabriz, consultora principal na Direção-Geral de Regulação da ANACOM, de utilização do regulamento em França e Itália, o responsável do IGAC destacou que “a pirataria continua [naqueles países], portanto, não foi erradicada”.

“Percebemos que não conseguimos erradicá-la e, portanto, nessa linha, o quadro só pode ser um quadro de maior exigência regulatória, de maior colaboração a nível nacional e comunitária. E temos de fazer mais, espero que todos estejamos cientes de que temos de fazer mais. Cada um no seu papel”, afirmou Luís Sande e Silva.

Apontando números nacionais relativos à pirataria ‘online’, o responsável revelou que “no ano passado, a IGAC tratou cerca de 2.100 denúncias, que culminaram no bloqueio de 1.600 domínios”.

“Nos bloqueios em direto e ao vivo, nós ordenámos o bloqueio de cerca de 3.500 domínios”, acrescentou, sublinhando contudo que este é “um bloqueio temporário, porque estamos a falar de situações de eventos em direto e ao vivo, eventos desportivos, no quadro de uma colaboração que existe há vários anos”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Pegando nestes números, Luís Sande e Silva questionou se “são suficientes”, para logo de seguida responder: “Todos sabemos que não. As medidas são suficientes? Sabemos que não”.

“É um trabalho que é feito, produz resultados, mas não, se calhar, os resultados que todos pretenderíamos”, salientou.

Também o coordenador da Polícia Judiciária (PJ) José Ribeiro corroborou esta opinião.

“O DSA, de facto, representa um avanço normativo genuíno, mas se olharmos para aquilo que consideramos conteúdos terroristas, os conteúdos de pornografia infantil ou incitamento ao ódio. Encontramos, de facto, muitas vantagens, mas não é aquilo que nos traz aqui hoje, que é esta questão da pirataria”, afirmou.

Enquadrando “esta problemática”, o coordenador da PJ assinalou tratar-se de um “ecossistema de infratores identificados, normalmente fora do espaço da União Europeia”.

Segundo o responsável, o DSA tem aplicabilidade no espaço da União Europeia e está orientado sobretudo para conteúdos alojados em plataformas digitais e redes sociais, sendo menos eficaz no combate à pirataria em transmissões em direto, em tempo real.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

José Ribeiro acrescentou ainda que, além do problema de o regulamento só ter aplicabilidade dentro do espaço da UE, trata-se de “estruturas criminosas altamente sofisticadas, não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista jurídico também, porque dominam todas estas questões”.

“Onde é que vamos localizar as nossas infraestruturas? Onde vamos colocar os nossos colaboradores ao serviço? Tudo isto é importante”, assinalou.

Outros aspetos apontados neste painel pelos intervenientes, que contou também com o presidente da direção do MAPINET, Paulo Santos, foram o facto de o ciberespaço não ter fronteiras, a dificuldade de identificar criminosos (normalmente o que se identifica são as estruturas), a incógnita sobre como lidar com as ‘boxes’ pirata, ou a convicção de que a solução penal deve ser a última das soluções.

No fecho do painel e à laia de conclusão, o moderador, Nuno Oliveira, presidente da direção da FEVIP, considerou que resultam desta conferência a necessidade de mais “colaboração, cooperação e sinergias” entre entidades e autoridades nacionais e comunitárias, bem como “ações de pedagogia e sensibilização", para acabar com a “tolerância social que existe em relação a este fenómeno criminoso, que é a pirataria”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Pirataria online Pirataria informática IGAC Polícia Judiciária
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

IGAC recebeu 2.100 denúncias de pirataria 'online' em 2025

Há 41 min
01:25

Operação Influencer. Costa mentiu: escuta mostra conversa com Lacerda Machado sobre data center em Sines

Há 1h e 25min

Psicólogo acusado de crimes de abuso sexual e pornografia de menores em Alenquer

Há 2h e 58min
01:15

"Não tenho nenhum comentário a fazer. Não tive acesso ao processo". Costa reage à investigação TVI/CNN Portugal

Há 3h e 3min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Hacker anuncia roubo de um milhão de dados de clientes dos cacifos dos CTT

Ontem às 16:48

A guerra no Irão fez com que o mundo comprasse mais energia limpa (e há um país a lucrar mais com isso do que todos os outros)

Ontem às 08:42

Irão está a "humilhar" os EUA e a Ucrânia vai ter de ceder: chanceler da Alemanha abre o jogo

Ontem às 13:42

"Uma dinâmica extraordinária em Sines": a escuta com o amigo que apanha António Costa em falso 

Hoje às 11:06

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

Ontem às 20:06

Investimento da Europa em Defesa dispara. Cinco países gastam mais que todo o resto do mundo

Ontem às 09:52

Operação Influencer: a TVI e a CNN tiveram acesso ao processo que levou à queda de Costa

Ontem às 21:29

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

Como funciona a rede secreta que mantém o petróleo iraniano a fluir para a China

Ontem às 21:23

Queda de grua provoca um morto e um ferido grave em Coimbra

Ontem às 14:59

Exclusivo. Roubaram‑lhe a carteira em Lisboa e acabou com uma dívida de 300 mil euros e vários processos-crime

23 abr, 21:18