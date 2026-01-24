A mais antiga pira funerária conhecida em África revela uma mulher misteriosa que viveu há 9.500 anos

Há 56 min

Fragmentos de ossos queimados encontrados no norte do Malawi revelaram a pira funerária mais antiga já encontrada em África — e trouxeram à tona novos mistérios que podem ser difíceis de resolver.

Ao analisar os ossos e os sedimentos da pira, os investigadores acreditam que caçadores-recoletores cremaram o corpo de uma mulher há cerca de 9.500 anos, de acordo com o seu estudo publicado no dia 1 de janeiro na revista Science Advances.

A pira e os restos mortais foram encontrados perto da base do Monte Hora, uma montanha de granito que se ergue abruptamente e se eleva centenas de metros acima de uma planície. Os fragmentos, em grande parte de ossos dos braços e pernas, pertenciam a uma mulher entre 18 e 60 anos, com pouco menos de 1,50 m de altura, de acordo com a análise forense.

O local, chamado Hora 1, fica sob uma saliência natural de pedra grande o suficiente para abrigar 30 pessoas. Despertou o interesse dos cientistas na década de 1950, quando foi escavado pela primeira vez e descoberto como um cemitério de caçadores-recoletores. Investigações mais recentes, iniciadas em 2016, mostraram que os humanos começaram a viver no local há cerca de 21.000 anos e enterraram os seus mortos lá há 8000 a 16.000 anos.

No entanto, os fragmentos ósseos marcam a única cremação que ocorreu no local, o que torna a descoberta ainda mais incomum, dado que eram pouco comuns durante esse período, disseram os investigadores.

"A cremação é muito rara entre os caçadores-recoletores antigos e modernos, pelo menos em parte porque as piras exigem uma enorme quantidade de trabalho, tempo e combustível para transformar um corpo em ossos fragmentados e calcinados e cinzas", disse a autora principal Jessica Cerezo-Román, professora associada de antropologia na Universidade de Oklahoma.

A descoberta invulgar está a lançar luz sobre a natureza complexa das práticas funerárias amplamente desconhecidas dos caçadores-recoletores africanos — e levanta a questão de por que razão foi feito tal esforço para cremar apenas uma pessoa.

Um esforço espetacular

As escavações no local entre 2016 e 2019 revelaram um grande monte de cinzas com o tamanho aproximado de uma cama queen size, contendo dois aglomerados de fragmentos de ossos humanos que apresentavam padrões de queimadura.

Descobertas anteriores de cremações na África datam de pastores neolíticos de 3.500 anos atrás ou sociedades produtoras de alimentos posteriores com densidades populacionais mais altas, o que tornou a descoberta ainda mais inesperada, disseram os investigadores

"Enquanto escavávamos a pira, havia uma discussão em curso sobre como isso não poderia ser uma prática mortuária de caçadores-recoletores e como não havia como ter mais de alguns milhares de anos", disse a coautora do estudo Jessica Thompson, professora assistente do departamento de antropologia da Universidade de Yale. "Quando os resultados da datação por radiocarbono chegaram, ficámos impressionados."

A análise dos investigadores também revelou que foi tomado um enorme cuidado para realizar a cremação.

Com base em evidências de fungos e térmitas na madeira, cerca de 30 quilos de madeira seca morta foram recolhidos para a pira, o que deve ter levado um tempo considerável para ser feito, disse a coautora do estudo, Dra. Elizabeth Sawchuk, curadora de evolução humana do Museu de História Natural de Cleveland.

Uma análise detalhada dos sedimentos da pira mostra que o fogo atingiu temperaturas superiores a 500 graus Celsius.

Uma ilustração retrata caçadores-recoletores a cuidar da pira funerária (Patrick Fahy)

O tamanho do monte de cinzas também sugere que o fogo queimou por várias horas ou vários dias, o que não teria sido possível a menos que o incêndio fosse ativamente reabastecido e alimentado, acrescentou Sawchuk.

Pontas lascadas de ferramentas de pedra também foram encontradas na pira, sugerindo que as pedras pontiagudas foram adicionadas durante a cremação como objetos funerários.

É fascinante ver há quanto tempo as práticas de cremação se originaram, disse Lorraine Hu, diretora de histórias e culturas humanas da National Geographic Society. Hu é atualmente diretora do programa de bolsas da sociedade que concedeu a bolsa a Thompson, mas não era funcionária da organização durante o trabalho financiado pela bolsa de Thompson.

“A cremação é algo em que nós, no mundo ocidental moderno, não costumamos pensar duas vezes, porque é feita por profissionais em ambientes fechados, mas para outras sociedades teria sido uma experiência visceral intensa construir, acender e enterrar uma pira funerária”, disse Hu. “Isso mostra que esses primeiros caçadores-recoletores tinham crenças intencionais e complexas sobre a lembrança e como tratar os seus mortos.”

Pontas de pedra foram recuperadas da pira funerária (Justin Pargeter)

Pedaços em falta

Marcas de cortes nos ossos mostram que as pessoas ajudaram ativamente no processo de cremação, removendo parte da carne da mulher, disse Thompson, que também é curadora assistente de antropologia no Museu Peabody de Yale. A equipa descartou a ideia de que a mulher fosse vítima de canibalismo porque as marcas de cortes eram diferentes dos padrões encontrados nos ossos de animais do local, acrescentou.

"Surpreendentemente, não havia fragmentos de dentes ou ossos do crânio na pira", disse Sawchuk. "Como essas partes geralmente são preservadas nas cremações, acreditamos que a cabeça pode ter sido removida antes da queima."

Embora remover o crânio e cortar a carne dos ossos pareça horrível, rituais complexos de lembrança podem ter sido a motivação subjacente, disse Cerezo-Román.

“Há evidências crescentes entre os antigos caçadores-recoletores do Malawi de rituais mortuários que incluem a remoção póstuma, a curadoria e o enterro secundário de partes do corpo, talvez como símbolos”.

A equipa descobriu marcas de cortes que mostram como a carne foi removida dos ossos (Jessica Thompson)

As marcas de cortes nos ossos são geralmente obscurecidas ou perdidas durante o processo de cremação, o que torna a descoberta um grande achado, disse Joel D. Irish, líder em antropologia e arqueologia na Universidade John Moores de Liverpool, no Reino Unido. Irish não participou na nova investigação. Desmembrar um adulto para cremação teria facilitado o processo, especialmente depois de os caçadores-recoletores terem tomado medidas tão extremas apenas para cremar um corpo, referiu.

"O facto de ser uma data tão antiga e de eles terem sido caçadores-recoletores nómadas torna isto tudo ainda mais surpreendente", escreveu Irish num e-mail. "Eles claramente tinham sistemas de crenças avançados e um alto nível de complexidade social nessa época remota."

Mas por que razão esta mulher foi cremada? Há provas de outros enterros completos no local, indicando que a mulher deve ter merecido um tratamento especial, disse Thompson.

Pouco se sabe sobre ela, além de que seus ossos sugerem que ela provavelmente era de meia-idade e tinha um baixo grau de mobilidade. Mas ela usava os braços mais do que o esperado em comparação com outros caçadores-recoletores enterrados no local, disse Cerezo-Román.

"Embora nunca possamos saber verdadeiramente as motivações dos povos antigos, parece provável que circunstâncias invulgares na sua vida e/ou morte tenham motivado este tipo de tratamento cultural invulgar", disse Sawchuk. "Se foi por razões positivas ou negativas é uma grande interrogação."

Recuperar a história cultural perdida

O Malawi era uma colónia britânica quando Hora 1 foi escavada pela primeira vez em 1950, numa época em que a arqueologia parecia mais uma caça ao tesouro do que uma ciência, disse Thompson. Esqueletos pertencentes a um homem e uma mulher foram encontrados lá, mas os restos mortais não foram datados. O resto do local era considerado misterioso, mas amplamente ignorado devido à falta de restos mortais completos.

O monte de cinzas escuras e espessas destaca-se das outras camadas encontradas no sítio Hora 1 (Jessica Thompson)

As escavações entre 2016 e 2019 foram realizadas como parte do Projeto Malawi Ancient Lifeways and Peoples, um esforço para recolher evidências culturais perdidas das pessoas que habitaram o local por 21.000 anos e deixaram para trás contas, ossos de animais e lascas de ferramentas de pedra, disse Thompson. Com o tempo, Thompson e os seus colegas descobriram mais sepulturas, ADN humano antigo e pequenos fragmentos de ossos humanos.

Os caçadores-recoletores podem ter praticado a recolha de símbolos, ou seja, carregavam pequenos pedaços de ossos de pessoas que perderam e depois os colocavam em pontos de referência.

Evidências adicionais no local Hora 1, encontradas sob o monte de cinzas, mostram que 700 anos antes da cremação, grandes incêndios foram provocados no mesmo local. E 500 anos após a cremação, grandes incêndios foram provocados no topo da pira, embora nenhum resto cremado tenha sido encontrado.

O Monte Hora pode ter sido um monumento natural, memorial ou local onde as pessoas voltavam para partilhar rituais culturais — mesmo gerações após a cremação, disse Sawchuk.

"Parecia que as pessoas tinham voltado, com a memória da comunidade do que tinha acontecido ali, e reencenado o ritual novamente", disse Thompson. "As fogueiras eram desnecessariamente grandes para serem apenas fogueiras de acampamento, que geralmente são económicas em tamanho, que realmente parece que este foi um evento que permaneceu na história oral por um bom tempo. Este lugar e este evento devem ter tido significado para essas pessoas muito tempo depois da pira ter ocorrido."

As recentes descobertas em Hora 1 mostram que os caçadores-recoletores tinham comportamentos e práticas culturais complexos milhares de anos antes do surgimento das cidades, da siderurgia e da agricultura, disse Sawchuk.

“O que é tão interessante neste caso é que ele mostra que os caçadores-coletores que viveram há quase 10.000 anos tinham a capacidade e as habilidades para cremar os seus mortos e que podiam coordenar esse nível de trabalho, mas geralmente optavam por não fazê-lo”, acrescentou.

Mais de 100 fragmentos ósseos foram recuperados do local da pira funerária (Grace Veatch)

A dificuldade em compreender as sociedades de caçadores-recoletores decorre do facto de elas não terem deixado grandes localidades. Estudar outros locais de formação rochosa natural que podem ter abrigado caçadores-recoletores em toda a região e até mesmo revisitar antigas coleções de museus pode lançar luz sobre as diversas vidas que eles levavam.

“Os antigos caçadores-recoletores africanos têm sido historicamente tratados como se fossem todos iguais, quando na verdade eles teriam tanta diversidade cultural em seus sistemas de crenças e modos de vida quanto qualquer outro grupo de pessoas”, disse Thompson.