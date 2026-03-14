Guitarra dos Pink Floyd atinge valor recorde de 14,55 milhões de dólares em leilão

Agência Lusa , MM
Há 2h e 18min
David Gilmour num concerto dos Pink Floyd, no Oakland Coliseum, a 9 de maio de 1977

Lendária Fender Stratocaster, apelidada de "The Black Strat" e que foi usado pelo músico David Gilmour em seis álbuns, tornou-se na guitarra mais cara alguma vez vendida

Uma guitarra utilizada pelo músico David Gilmour em seis álbuns dos Pink Floyd foi vendida, num leilão realizado na noite de quinta-feira em Nova Iorque, por um valor recorde de 14,55 milhões de dólares, anunciou a Christie's.

Esta lendária Fender Stratocaster, apelidada de "The Black Strat", tornou-se a guitarra mais cara alguma vez vendida, superando em muito o anterior recorde de quase 7 milhões de dólares, estabelecido em 2020 por uma guitarra que pertenceu a Kurt Cobain, vocalista e guitarrista dos Nirvana.

A "Black Strat" foi utilizada por David Gilmour em todos os álbuns da lendária banda britânica de rock progressivo entre 1970 e 1983, incluindo os icónicos "Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "Animals" e "The Wall".

O leilão de quinta-feira à noite contou com uma coleção de instrumentos de rock pertencentes ao empresário Jim Irsay, antigo proprietário da equipa de futebol americano Indianapolis Colts, que faleceu em 2025.

Outras guitarras alcançaram preços recorde, como a que foi feita à medida para Jerry Garcia, cofundador de outro pilar do movimento psicadélico, as Grateful Dead, que foi vendida por 11,56 milhões de dólares.

Uma Fender Mustang azul usada por Kurt Cobain no videoclipe do êxito mundial "Smells Like Teen Spirit" foi vendida por 6,9 milhões de dólares.

Temas: Pink floyd Guitarra Leilão The Black Strat David Gilmour

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