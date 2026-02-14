A única espécie de pinguim de África está a passar fome: ainda há esperança?

Há 1h e 28min

População destes animais diminuiu 80% em apenas 30 anos

Sob o calor de uma manhã fresca de verão nas margens da Baía de Betty, na África do Sul, uma colónia de pinguins posiciona-se com as suas barrigas brancas voltadas para o sol.

São pinguins-africanos e, ao contrário dos seus primos que habitam a Antártida, esta espécie menor prospera no calor e vive ao longo do litoral mais temperado da África do Sul e da Namíbia.

Estas aves fofas e encantadoras atraem dezenas de milhares de turistas para o sul de África anualmente — mas estão a desaparecer rapidamente destas costas. Em 2024, o pinguim-africano foi classificado como estando em elevado risco de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). Hoje, acredita-se que restem menos de 10 mil casais reprodutores na natureza.

A Fundação Sul-Africana para a Conservação de Aves Costeiras (SANCCOB) é um dos grupos de conservação de aves marinhas mais antigos do sul de África, com foco na restauração das populações por meio de missões de resgate, esforços de reabilitação e investigação. Fundada em 1968, a organização é reconhecida pelo seu trabalho de proteção dos pinguins-africanos.

“Observamos diariamente a chegada destas aves [ao SANCCOB] com traumas bastante severos e problemas de emaciação; estão a sofrer muito na natureza”, diz Jade Sookhoo, gerente de reabilitação do SANCCOB.

Nos últimos 30 anos, estima-se que a população de pinguins-africanos tenha sofrido um declínio de 80%, impulsionado pela poluição, destruição do habitat e escassez de alimentos - com um estudo recente a apontar a fome como uma das principais causas de morte.

O estudo - um esforço conjunto entre o Departamento de Florestas, Pesca e Meio Ambiente da África do Sul e a Universidade de Exeter, no Reino Unido - descobriu que mais de 60 mil aves morreram de desnutrição entre 2004 e 2011 nas ilhas Robben e Dassen - duas das áreas de reprodução mais importantes da África do Sul.

Stocks de comida a diminuir

Os pinguins-africanos dependem de pequenos peixes que vivem em cardumes, como sardinhas e anchovas, como a sua principal fonte de alimento. Mas as mudanças climáticas e a pesca comercial intensiva reduziram drasticamente os peixes disponíveis.

Ao longo da costa da África Austral, as sardinhas estão a tornar-se cada vez mais escassas, forçando os pinguins a viajar até muito mais longe da costa para encontrar comida - uma mudança que está a afetar tanto a sobrevivência dos adultos quanto o sustento dos seus filhotes.

O estudo também revelou que, durante quase duas décadas, o número de sardinhas tem estado cronicamente baixo, girando em torno de 25% do que já foi - sinalizando um colapso a longo prazo na região oeste da África Austral.

E ao longo da costa da Namíbia, um antigo reduto dos pinguins-africanos, o aumento da temperatura dos oceanos, as mudanças na salinidade e a sobrepesca fizeram com que a população de sardinhas praticamente desaparecesse.

Um filhote é alimentado com sardinhas no centro de reabilitação do SANCCOB, como parte do projeto de reforço populacional para ajudar a resgatar, criar e, por fim, libertar filhotes de pinguins-africanos abandonados. foto CNN

“A pesca é um negócio enorme e não queremos que ela pare completamente; é uma parte vital da nossa economia”, diz Robyn Fraser-Knowles, da SANCCOB, à CNN.

Embora nenhum fator isolado seja o único responsável pelo declínio dos stocks de peixes, Fraser-Knowles alerta: “Se não começarmos a pescar menos, acabaremos com um ecossistema em colapso.”

Fome: uma realidade alarmante

Nas suas instalações de reabilitação de classe mundial, o SANCCOB oferece cuidados médicos e apoio 24 horas por dia a pinguins e outras aves marinhas que sofrem de ferimentos, contaminação por petróleo, doenças e outros problemas de saúde.

O SANCCOB admitiu 948 pinguins aos seus cuidados no ano passado, que estavam tipicamente "magros, na melhor das hipóteses" à chegada, refere Fraser-Knowles. Um pinguim adulto admitido recentemente pesava apenas 1,9 kg, menos da metade do peso ideal de cerca de 4 kg.

"Os corpos que chegam às praias e os que tratamos mostram essa tendência muito, muito forte", ressalta Fraser-Knowles. "Não se encontram mais pinguins na natureza com o peso corporal ideal."

A crise de fome está a afetar outras aves marinhas, incluindo cormorões. O investigador do SANCCOB, Albert Snyman, mantém uma pequena pilha de pedras no seu laboratório como um lembrete contundente da gravidade da situação.

Foram encontradas pedras nos estômagos de filhotes de corvo-marinho admitidos no SANCCOB que morreram posteriormente, ajudando a explicar porque é que não conseguiram desenvolver-se - as pedras bloqueavam a sua capacidade de absorver nutrientes dos alimentos que recebiam da equipa. Também encontraram pedras nos estômagos de filhotes de pinguim.

“Os pais estavam tão desesperados para alimentar os filhotes que os alimentavam com pedras”, explica Fraser-Knowles, acrescentando que filhotes abandonados também costumam comer pedras e areia.

O abandono também é um problema que afeta os filhotes. Os pais pinguins-africanos normalmente revezam-se nos cuidados dos filhotes em terra enquanto o outro busca alimento no mar. Mas, com o clima extremo, o aumento da predação e viagens mais longas e distantes em busca de alimento, estão a abandonar cada vez mais os seus ovos e filhotes, diz Fraser-Knowles.

Quando um dos pais não regressa, seja porque foi morto ou atrasado pela escassez de alimentos, o outro pode deixar o ninho para procurar comida, abandonando efetivamente os filhotes.

A desnutrição afeta os pinguins de muitas outras maneiras, incluindo a muda anual, de acordo com David Roberts, veterinário clínico do SANCCOB.

Os pinguins africanos passam por uma mudança de penas anual, durante a qual permanecem em terra e jejuam por até três semanas enquanto trocam as suas penas desgastadas por novas, que os mantêm aquecidos, a flutuar e capazes de caçar nas águas frias do oceano.

Quando o alimento é escasso, eles não conseguem acumular as reservas de gordura necessárias para sobreviver a esse jejum, então a muda pode ser atrasada ou falhar completamente.

“Eles chegam [ao SANCCOB] com penas muito velhas e danificadas, e nós temos de alimentá-los e iniciar o ciclo de muda, porque eles simplesmente deixaram de conseguir fazer isso na natureza”, indica Roberts à CNN.

Mas a fome é apenas uma das muitas ameaças interligadas que estes pinguins enfrentam.

Ameaças que agravam a crise

Roberts afirma que a maior parte do seu trabalho cirúrgico resulta de lesões traumáticas — que podem ser causadas por diversos fatores, desde poluição até emaranhamento em plástico.

Mas na maioria das vezes, diz, as lesões são resultado da mordida de um predador — como focas e tubarões.

Os lobos-marinhos-do-cabo são os principais predadores dos pinguins-africanos no mar; com a fome a enfraquecer os pinguins, eles têm menos probabilidade de escapar do ataque de um predador. foto Chris Jackson/Getty Images

Lesões e mortes por predação aumentam quando os peixes são escassos, pois os pinguins desnutridos ficam mais fracos e menos capazes de escapar dos predadores.

Muitas colónias de pinguins africanos estão localizadas ao longo de importantes rotas marítimas ou portos onde a poluição por petróleo continua a ser uma ameaça significativa para as aves. A poluição sonora de embarcações marítimas e os acidentes a envolver navios estão a stressar ainda mais as populações.

Com a perda de habitat e o aumento das perturbações dentro e ao redor de seus habitats remanescentes, “eles não se reproduzem com sucesso, não se alimentam com sucesso e tudo se torna mais difícil para eles”, diz Fraser-Knowles.

A Influenza Aviária Altamente Patogénica (IAAP), uma gripe aviária muito contagiosa, e a malária aviária também representam uma ameaça significativa para os pinguins.

Algumas vitórias para os pinguins

Apesar dos desafios enfrentados pelos pinguins africanos, há alguma esperança.

No ano passado, os pinguins africanos conquistaram uma grande vitória. Em março, ambientalistas e a indústria pesqueira comercial chegaram a um acordo para estabelecer zonas de não-extração, protegendo seis importantes colónias de reprodução na África do Sul por 10 anos. Essas áreas marinhas protegidas proíbem todas as atividades de extração, da pesca à mineração, proporcionando aos pinguins um ambiente mais seguro para se alimentar e se reproduzir.

"De acordo com os dados, a zona de não-extração ao redor da Ilha Robben deve impedir o declínio da população apenas nessa ilha até 2033, esperamos, mas é claro que há todos estes outros fatores em jogo", ressalta Fraser-Knowles.

Desde a sua criação em 2006, o projeto do SANCCOB de reforço populacional de filhotes - que resgata filhotes abandonados - já devolveu mais de 10 mil pinguins ao seu habitat natural.

Ao longo da última década, o SANCCOB devolveu à natureza, em média, 81% dos pinguins-africanos sob os seus cuidados. foto Jewel Samad/AFP/Getty Images

Em 2021, o SANCCOB estabeleceu a primeira colónia mundial de pinguins protegida artificialmente na Reserva Natural de De Hoop, onde os pinguins libertados já começaram a reproduzir-se.

Fraser-Knowles afirma que o sucesso nos próximos cinco a dez anos exigirá a estabilização das colónias selvagens, a expansão das zonas de não-pesca para além das recomendações atuais e a redução significativa das cotas de pesca de sardinha e anchova.

As escolhas do consumidor, enfatiza, também são importantes: reduzir a ração para animais de criação e alimentos para animais de estimação que contenham peixe e optar por consumir espécies capturadas de forma sustentável, listadas no guia de frutos do mar SASSI do World Wild Fund(WWF), são medidas que as pessoas podem tomar para proteger os pinguins-africanos, diz.

“Eles são uma espécie indicadora, e o seu declínio sinaliza que o nosso ecossistema está em sérios apuros”, acrescenta Fraser-Knowles. “Se eles não tiverem segurança alimentar, começa o efeito cascata, que terminará com os humanos.”

Correção: Uma versão anterior desta história afirmava incorretamente que o laboratório de Albert Snyman mantinha pedras encontradas em pinguins, não cormorões.