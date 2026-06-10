Piloto acusado de realizar centenas de voos comerciais sem licença durante anos

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 53min
Air Canada
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Autoridades comparam o caso a um guião de filme

As autoridades canadianas acusaram na terça-feira um homem de pilotar mais de 900 voos da Air Canada entre 2009 e 2025 sem a licença necessária para operar como comandante de uma linha aérea comercial.

As autoridades descreveram este caso como complexo e comparável a um guião de filme, noticiou a agência Efe.

O arguido, Geoffrey Wall, de 59 anos, trabalhou para a maior companhia aérea do país, a Air Canada, a partir de 1998 e foi promovido a comandante em 2009.

Mas, de acordo com a polícia, Wall não possuía uma licença de piloto de transporte aéreo (ATPL, na sigla em inglês), o nível de certificação exigido para os comandantes de companhias aéreas comerciais.

Wall, que foi detido em 1 de junho, apresentou credenciais alegadamente falsificadas tanto ao seu empregador como às autoridades reguladoras, de acordo com as autoridades canadianas.

Durante uma conferência de imprensa, o vice-chefe da polícia da região de Peel, Nick Milinovich, comparou o caso a "um médico de família a realizar uma cirurgia cerebral no seu consultório", acrescentando que os acontecimentos em investigação "parecem coisa de filme".

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Segundo os investigadores, Wall operava há anos vários tipos de aeronaves em rotas internacionais.

A Air Canada declarou em comunicado que a segurança nunca foi comprometida, uma vez que o piloto possuía uma licença de piloto comercial válida, tinha completado toda a formação necessária e passado por avaliações regulares de aptidão física.

A empresa explicou que os seus pilotos são testados a cada seis meses e passam por um teste de voo com um examinador certificado pelo Ministério dos Transportes do Canadá a cada 12 meses.

A companhia aérea acrescentou que, assim que foi detetada a irregularidade relacionada com a licença ATPL, afastou o piloto das suas funções, informou o Ministério dos Transportes do Canadá e realizou uma auditoria interna que não revelou qualquer outro caso semelhante. Wall já não trabalha para a empresa.

O caso teve início após uma revisão regulatória das credenciais do piloto pelo Ministério dos Transportes, que levou posteriormente a uma investigação policial.

As autoridades ainda não detalharam como Wall conseguiu manter a aparência de cumprir os requisitos de certificação para pilotar voos comerciais durante mais de uma década.

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