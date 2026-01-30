Economia nacional cresce 1,9% em 2025

Há 2h e 14min

No quarto trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) em volume cresceu 1,9% em termos homólogos e 0,8% em cadeia

A economia portuguesa cresceu 1,9% em 2025, segundo a estimativa rápida divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este valor compara com a previsão de crescimento de 2% inscrita pelo Governo no Orçamento do Estado para 2026 e é uma desaceleração face ao aumento de 2,1% em 2024.

Este crescimento foi impulsionado pela procura interna, "refletindo a aceleração do consumo privado e do investimento", enquanto a formação bruta de capital fixo abrandou.

"O contributo da procura externa líquida foi mais negativo em 2025, tendo as exportações de bens e serviços em volume desacelerado de forma mais pronunciada que as importações de bens e serviços", explica o INE.

Segundo o INE, reduziu-se o contributo negativo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB, após uma desaceleração pronunciada das importações de bens e serviços e uma redução das exportações de bens e serviços, nomeadamente refletindo a "diminuição das transações de produtos petrolíferos".

Já a procura interna também contribuiu menos para o crescimento, verificando-se uma desaceleração do consumo privado e do investimento.