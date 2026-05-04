Fisco alerta para e-mails e SMS falsos que estão a ser enviados para os contribuintes para roubo de dados pessoais e bancários

Há 1h e 49min

Autoridade Tributária sublinha que só envia e-mails de endereços terminados em "@at.gov.pt" e que, nessas mensagens, nunca inclui links para inserir, alterar ou confirmar dados pessoais ou fiscais

A administração fiscal avisou esta segunda-feira que estão a circular mensagens de e-mail e SMS fraudulentas em nome do fisco com o objetivo de roubar dados pessoais e bancários dos contribuintes.

Numa nota publicada hoje no Portal das Finanças, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alerta que as mensagens são “enviadas por pessoas que se fazem passar pela instituição” e que as “comunicações fraudulentas incluem 'links' maliciosos e têm como objetivo obter dados pessoais ou bancários, num esquema conhecido como ‘phishing’”.

O fisco sublinha que só envia e-mails de “endereços terminados em @at.gov.pt” e que, nessas mensagens, nunca inclui “’links’ para inserir, alterar ou confirmar dados pessoais ou fiscais”.

Da mesma forma, vinca, não “solicita pagamentos através de 'links' enviados por ‘e-mail’ ou SMS”.

A AT sublinha ainda que só envia comunicações informativas aos contribuintes que ativaram o envio de ‘e-mails e SMS’ e que “têm os seus contactos (‘e-mail’ e telemóvel) confirmados no Portal das Finanças”.

As comunicações enviadas centralmente pela Autoridade Tributária “estão disponíveis no Portal das Finanças, onde os contribuintes podem aceder com segurança a todas as mensagens”, enquadra a AT, explicando que, para as consultar, “basta iniciar sessão, autenticar-se e, no menu lateral, selecionar a opção ‘Comunicações’”.

Noutros avisos anteriores, a AT incluiu réplicas de algumas mensagens deste tipo, nas quais os atacantes alegam que os contribuintes têm pagamentos de impostos por realizar e que o devem fazer até um determinado dia para evitarem uma suposta penhora do fisco.

Relativamente ao acesso ao site, a AT sugere no aviso de hoje que os cidadãos confirmem “sempre que o endereço começa por https://, garantindo uma ligação segura”.

Depois de se autenticarem, os contribuintes “podem consultar os seus dados pessoais e fiscais, incluindo declarações, documentos de pagamento e processos”, refere.

No folheto informativo sobre segurança da informação, disponível no Portal das Finanças, a AT recomenda aos contribuintes que suspeitem de 'links' e ficheiros enviados por mensagens eletrónicas ou SMS, sugere que não respondam às mensagens que suscitam dúvidas, que não cliquem em ‘links’, que não descarreguem ou abram ficheiros, que não forneçam “as suas credenciais para acesso ao Portal das Finanças” e que apaguem as mensagens “de origem desconhecida ou de conteúdo duvidoso”.