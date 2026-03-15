Morreu o guitarrista dos Motörhead

Agência Lusa , MM
Há 1h e 24min
Phil Campbell

Não resistiu a "uma longa e corajosa luta, depois de uma complexa cirurgia"

O guitarrista da banda Motörhead, Phil Campbell, morreu aos 64 anos após "uma longa e corajosa luta, depois de uma complexa cirurgia", anunciaram, em comunicados separados, a família e a banda.

"É com profunda tristeza que informamos o falecimento de Philip Anthony Campbell", escreveram os Motörhead nas suas redes sociais, acompanhado de uma fotografia a preto e branco do músico e de uma mensagem.

"O Phil era um guitarrista, compositor, intérprete e músico maravilhoso, que tinha os Motörhead no sangue. Sempre se destacou pelo seu talento na guitarra, mas acima de tudo, pelo seu coração. Era impossível estar perto dele sem abrir um sorriso, ou vinte, porque, simplesmente, o Phil amava a vida e vivia-a com muita alegria", acrescentou a banda londrina.

Campbell juntou-se aos Motörhead em 1984, mas permaneceu na banda durante 31 anos, até 2015, quando o grupo se separou após a morte do vocalista Lemmy Kilmister.

Depois disso, Campbell formou a sua própria banda, Phil Campbell and The Bastard Sons, com os seus três filhos, com quem continuou em digressão durante anos.

Recentemente, deu um concerto com lotação esgotada na sua cidade natal, Pontypridd, no País de Gales.

"O mundo acaba de perder um enorme raio de luz e nós estamos devastados", concluíram os Motörhead no seu comunicado.

A banda Motörhead, fundada em 1975 em Londres, atingiu o seu auge no início dos anos 1980, com álbuns como “Ace of Spades” e “No Sleep 'til Hammersmith” no topo das tabelas britânicas.

Temas: Phil Campbell Motörhead

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