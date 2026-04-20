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Há e-mails a circular com reembolsos por atrasos na TAP. Atenção: são falsos

Agência Lusa , PF
Há 2h e 0min
TAP (imagem Getty)

A mensagem inclui um link, com o aviso de que "é válido por 24 horas", que remete para um site similar ao da companhia aérea portuguesa, mas que não é autêntico

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A Procuradoria-Geral da República (PGR) alertou esta segunda-feira para uma fraude por e-mail com falsos reembolsos por atrasos de voos da TAP, com a qual os burlões pretendem aceder aos cartões bancários dos visados.

De acordo com o Gabinete de Cibercrime da PGR, as vítimas começam por receber um e-mail em que o remetente é aparentemente a TAP Air Portugal, no qual é referido que o destinatário "tem direito a compensação financeira", porque "o seu último voo, a partir do Aeroporto de Lisboa, sofreu um atraso significativo".

A mensagem inclui um link, com o aviso de que "é válido por 24 horas", que remete para um site similar ao da companhia aérea portuguesa, mas que não é autêntico.

Nesta página, são solicitados os dados pessoais da vítima e os dados do cartão de pagamento bancário, que, uma vez na posse dos criminosos, permitem que estes façam compras 'online', confiando que o titular autenticará as transações com um código que receberá no telemóvel por SMS.

Mensagens como estas "devem ser ignoradas e apagadas, sem respostas", recomenda o Gabinete de Cibercrime.

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Caso os dados acabem por ser facultados aos burlões, a vítima deverá "contactar o banco ou outra entidade emissora do cartão".

Temas: PGR TAP Reembolsos Alerta Phishing
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