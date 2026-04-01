Stellantis chama à oficina 700.000 veículos em todo o mundo

Agência Lusa , AM
1 abr, 12:22
Stellantis (AP)

Mais de 50.000 estão na Alemanha

O construtor Stellantis está a organizar a chamada à oficina de 700.000 veículos em todo o mundo devido a um risco de incêndio, especialmente em carros das marcas Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa-Romeo e Jeep, foi anunciado esta quarta-feira.

Segundo o 'site' da Autoridade do automóvel alemã KBA, dos 700.000 veículos, mais de 50.000 estão na Alemanha.

A Stellantis, que comunica apenas país por país, precisou que em França o 'recall' se dirige a 212.000 veículos fabricados entre 2023 e 2026, dos quais mais de metade é da marca Peugeot, depois de ter constatado 36 incidentes em todo o mundo relacionados com o problema, incluindo 12 inícios de incêndio.

Temas: Peugeot Citroën Fiat Alfa-Romeo Jeep

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