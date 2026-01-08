Trump admite que não sabe quanto tempo os EUA vão ficar na Venezuela. Entretanto há vários preparativos para o petróleo nos bastidores

Ontem às 17:00

Administração Trump trabalha em várias frentes para começar a rentabilizar o mais depressa possível o petróleo venezuelano

Os funcionários da administração Trump começaram esta quarta-feira a delinear uma estratégia improvisada para assumir o controlo indefinido das vendas de petróleo da Venezuela, numa altura em que correm para manter a estabilidade no país após o derrube do seu líder.

O ambicioso plano de várias partes centra-se na apreensão e venda de milhões de barris de petróleo venezuelano no mercado aberto, ao mesmo tempo que convence as empresas americanas a fazer investimentos expansivos e de longo prazo destinados a reconstruir a infraestrutura energética do país.

Os EUA manteriam o controlo sobre a receita inicial gerada pelas vendas de petróleo, disseram as autoridades aos legisladores e executivos de energia, com planos para garantir que esses fundos “beneficiem o povo venezuelano”.

No entanto, poucos dias depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter autorizado a captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e declarado os EUA “no comando”, aqueles que se esforçam para traçar um plano de longo prazo para o país ainda enfrentam muito mais perguntas do que respostas.

Numa entrevista ao The New York Times publicada esta quinta-feira, Trump disse que “só o tempo o dirá” quando questionado sobre quanto tempo os Estados Unidos exigirão a supervisão direta da Venezuela. O presidente norte-americano também reconheceu que levaria anos para reviver o negligenciado setor petrolífero do país, de acordo com a publicação.

Uma fonte da indústria do petróleo e do gás em contacto com altos responsáveis da administração Trump disse: “Os Estados Unidos terão muitos desafios se pensarem que vão simplesmente trazer empresas americanas para a Venezuela e que elas vão operar e dar a volta à situação”, acrescentando: “Isso não é a realidade”.

A visão apresentada pelos altos responsáveis da administração Trump, liderados pelo secretário da Energia Chris Wright e pelo secretário de Estado Marco Rubio, representaria um exercício de controlo sem precedentes sobre os recursos petrolíferos de um país estrangeiro, sem um calendário claro ou garantia de sucesso.

De acordo com entrevistas realizadas com várias fontes da indústria e legisladores, bem como com funcionários atuais e da administração, este projeto levanta desafios logísticos imediatos, bem como uma série de espinhosos dilemas legais e de segurança nacional, ameaçando envolver os Estados Unidos num projeto de política externa confuso que poderá tornar-se politicamente desastroso.

No entanto, Wright e Rubio expressaram esta quarta-feira confiança na sua abordagem, com Rubio a dizer aos jornalistas, após uma reunião secreta no Capitólio, que a administração “não estava apenas a improvisar”.

Wright, que passou o dia em Miami reunido com executivos da indústria numa conferência da Goldman Sachs, disse à CNN que estava a ser “bombardeado” por empresas que lhe diziam: "Estamos interessados. Como é que nos podemos envolver?".

Mas pressionados sobre os pormenores da estratégia, ofereceram apenas um vago esboço de uma campanha de meses que parecia ser ainda um trabalho em curso.

Rubio, em briefings privados e conversas com legisladores, sublinhou a importância das próximas semanas na gestão da transição da Venezuela, incluindo o corte do fornecimento de petróleo aos adversários dos EUA, como a Rússia e a China, e a rápida geração de receitas que possam ser utilizadas para manter os serviços críticos a funcionar.

A administração planeia supervisionar a venda de 30 milhões a 50 milhões de barris de petróleo venezuelano que já se encontrava sob sanção, gerando uma receita inicial que Rubio garantiu aos legisladores que seria canalizada de volta para o país. Com o passar do tempo, os EUA venderiam mais petróleo à medida que fosse produzido, e os lucros apoiariam investimentos na Venezuela que as autoridades consideram cruciais para manter a estabilidade do governo interino.

Mas, até agora, a administração recusou-se a estabelecer um prazo para manter o controlo do principal produto de exportação da Venezuela, nem garantiu oficialmente a cooperação da presidente interina Delcy Rodriguez ou da empresa petrolífera estatal venezuelana, Petróleos de Venezuela.

“O que temos de fazer imediatamente é garantir que o atual governo operacional que tem de dispor de alguns recursos para pagar as suas contas”, disse o senador republicano Mike Rounds, que faz parte da Comissão de Serviços Armados do Senado. “A intenção é garantir que não se chegue ao caos”.

A Petróleos de Venezuela disse esta quarta-feira que estava em negociações para vender petróleo aos EUA, enquanto Wright referiu aos executivos do petróleo em Miami que a administração estava em “diálogo ativo” com a liderança da Venezuela.

Também não é clara a autoridade legal para tal acordo, que os funcionários da administração reconheceram abertamente estar a ser negociado com Rodriguez sob a ameaça de pagar “um preço muito alto, provavelmente maior do que Maduro” se a agora presidente não concordar, como disse Trump.

Uma bomba de petróleo da Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) no Lago Maracaibo, em Cabimas, estado de Zulia, Venezuela, em 17 de novembro de 2023 (Gaby Oraa/Bloomberg via Getty Images/FILE)

Ainda a trabalhar nos pormenores

Esta quarta-feira, os funcionários de Trump também ainda estavam a trabalhar na forma de gerir as receitas geradas pelas vendas do petróleo venezuelano, sublinhando aos legisladores que os EUA não iriam confiar no Departamento do Tesouro, mas utilizar um conjunto de comerciantes internacionais de petróleo e contas bancárias offshore para vender o petróleo e gerir o dinheiro resultante.

O esquema pouco ortodoxo alarmou alguns legisladores, levantando questões sobre a forma como o governo iria gerir a supervisão do dinheiro, bem como decidir quem recebe os fundos e acompanhar a sua distribuição.

“Nunca, em toda a minha vida de serviço público e como antiga funcionária [do Gabinete de Gestão e Orçamento], ouvi falar de algo assim”, disse a deputada democrata Melanie Stansbury, do Novo México.

Um antigo diplomata norte-americano com vasta experiência na região disse à CNN que não fazia sentido que o Departamento do Tesouro tratasse do tipo de transações que a administração parece ter em mente.

“O Tesouro dos EUA não está preparado para lidar com transações comerciais como esta”, disse o antigo diplomata. "O Tesouro recebe receitas de pessoas que pagam impostos, tarifas e taxas. Recebem dinheiro de uma forma que é consistente com a sua missão legalmente autorizada e depois distribuem-no de uma forma que é regida pela lei."

Wright disse à CNN esta quarta-feira à noite que a administração “ainda está a trabalhar na logística” da forma como planeia vender o petróleo e depositar as receitas.

“Há alguns aspetos legais envolvidos nisso”, acrescentou Wright. “Mas qualquer que seja a conta em que isto acabe - saberei dentro de 24 horas - será controlada pelo governo dos Estados Unidos.”

Antes de uma reunião na Casa Branca, esta sexta-feira, entre Trump, membros do seu gabinete e um punhado de executivos do setor petrolífero, subsistem várias questões sobre a forma como tudo isto irá funcionar, tais como quem controlará os lucros, qual a influência do governo venezuelano e qual a visibilidade de todo o processo.

“Neste momento, o setor privado não tem nada de oficial para ter qualquer tipo de garantia, ou qualquer tipo de confiança de que o que quer que aconteça, como é que vai ser autorizado com base nas sanções dos EUA”, disse Roxanna Vigil, que trabalhou como conselheira sénior de política de sanções no Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro.

“A minha maior preocupação em relação a tudo isso é como o povo venezuelano vai ser beneficiado”, acrescentou Vigil. “Porque o jogador mais vulnerável em tudo isto e aquele que até agora teve menos voz é o povo venezuelano.”

Incentivar as empresas petrolíferas americanas

No seio da administração, o esforço para gerir as consequências imediatas da destituição de Maduro ocultou outro problema iminente: apesar da insistência de Trump em que as empresas petrolíferas norte-americanas se instalem na Venezuela, as autoridades não têm um plano pronto para convencer as empresas a investir centenas de milhares de milhões de dólares na reconstrução das infraestruturas energéticas do país.

O secretário da Energia, Chris Wright, faz declarações em frente à Casa Branca em 19 de março de 2025 (Kevin Dietsch/Getty Images)

Wright teve reuniões individuais com executivos do setor petrolífero esta quarta-feira, depois de ter apresentado à indústria o potencial da Venezuela, que, segundo o responsável, exigiria “dezenas de milhares de milhões de dólares e muito tempo”. Trump vai receber na Casa Branca, esta sexta-feira, os presidentes de várias grandes empresas de energia, num esforço adicional para estimular o entusiasmo no setor.

Um lobista do setor da energia descreveu a aproximação frenética dos funcionários da administração à indústria petrolífera nos últimos dias, começando com uma enxurrada de telefonemas na segunda-feira, com o objetivo de cumprir a afirmação de Trump de que as empresas prometeriam rapidamente investimentos maciços para restaurar a Venezuela.

Mas essas conversas têm sido em grande parte unilaterais, disseram fontes da indústria familiarizadas com as discussões.

A administração está “a tentar vender-nos o envolvimento e a entrada”, disse o lobista da energia. "É como se disséssemos: 'Vejam o que fizemos por vocês. Agora, deem um passo em frente.

Essa pressão foi recebida com apreensão em público e com um ceticismo ainda maior em privado, disseram as fontes do setor, motivadas por dúvidas de que Trump possa proporcionar a estabilidade e a segurança necessárias para que as empresas estabeleçam operações - e que os lucros potenciais valham o risco.

“Ninguém quer irritar Trump, mas ele colocou-os numa posição difícil”, disse outro lobista do setor da energia, referindo que os executivos ficaram assustados com os relatos de repressão governamental e de milícias errantes na sequência da captura de Maduro. Nenhuma empresa vai dizer: “Vou investir três mil milhões de dólares e vou fazer as infraestruturas sem segurança”.

Claramente um risco

Essas preocupações estenderam-se até mesmo a alguns membros da administração Trump, onde um funcionário disse à CNN que não era claro, nas horas imediatas após a captura de Maduro, quem estava encarregado de elaborar um plano para a produção de petróleo - mesmo quando Trump prometeu publicamente novos investimentos maciços.

Um homem com uma máscara facial passa por um mural que retrata uma bomba de petróleo e a bandeira venezuelana numa rua de Caracas, em 26 de maio de 2022 (Federico Parra/AFP/Getty Images)

O funcionário referiu que, antes de qualquer coisa, os Estados Unidos terão primeiro de garantir que podem trabalhar com Rodriguez e o seu governo interino. Entretanto, Wright e outros funcionários terão de desenvolver um discurso de vendas muito mais extenso para convencer as empresas a aderir a um projeto que, segundo alguns especialistas, poderá demorar uma década e 100 mil milhões de dólares até se traduzir numa maior produção de petróleo.

O Departamento de Energia realizou algumas análises sobre o que exatamente precisaria ser feito na Venezuela para reconstruir a infraestrutura petrolífera, inclusive na rede de energia do país.

Mas especialistas do setor disseram à CNN que o país precisa tanto de equipamentos quanto de conhecimento especializado, ambos em grande parte esgotados desde que o ex-presidente Hugo Chávez nacionalizou as empresas petrolíferas em 2007 e confiscou seus ativos.

“Todos se ferraram”, disse o funcionário do governo sobre o que, para muitas empresas, foi sua última experiência na Venezuela. “Ainda não está claro o que vamos oferecer a eles para gastar os milhares de milhões necessários para reconstruir a infraestrutura, e isso é claramente um risco.”