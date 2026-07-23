Lucros da Repsol mais do que triplicam até junho

Agência Lusa , MFP
Há 44 min
Estação da Repsol (Foto de arquivo: Lusa/Paulo Novais)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Subida reflete a volatilidade dos mercados e o aumento dos preços do petróleo bruto e derivados

Os lucros da Repsol mais do que triplicaram até junho em comparação com o período homólogo, com um total de 2.201 milhões de euros (+265%), refletindo a subida dos preços do petróleo bruto e dos derivados.

Os dados comunicados esta quinta-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) de Espanha, o lucro líquido ajustado da empresa, que mede o desempenho dos negócios, atingiu 2.711 milhões de euros, um aumento de 134,7% em relação ao ano anterior, num contexto global volátil e com tensões nos mercados de energia decorrentes da guerra no Irão.

No seu relatório de resultados, a multinacional espanhola atribui o aumento do lucro líquido ao impacto de um efeito positivo no património líquido de 823 milhões de euros, ao contrário da situação no primeiro semestre de 2025, quando foi desfavorável em 400 milhões de euros devido à queda nos preços do petróleo bruto e derivados.

Segundo informações divulgadas ao mercado, a Repsol — que não possui ativos no Médio Oriente — já destinou 2.400 milhões de euros no primeiro semestre do ano para aumentar os stocks e garantir a continuidade do fornecimento de energia.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Em comunicado, a empresa revela que o Conselho de Administração aprovou um segundo programa de recompra de ações de até 500 milhões de euros, que se soma ao programa de 350 milhões já concluído. A empresa espera anunciar um terceiro programa de recompra em outubro.

Na mesma nota, o diretor executivo da empresa, Josu Jon Imaz, afirma que o conflito no Irão mostrou a importância da segurança do abastecimento e o papel essencial do petróleo e do gás para atender à procura global, sublinhando que a Repsol mantém o seu compromisso de “atender às necessidades da sociedade”, “reforçando a produção de combustíveis e aplicando descontos adicionais aos seus clientes em um período crucial para o turismo espanhol".

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Petróleo Subida de preços Lucros Repsol
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Empresas

Lucros da Repsol mais do que triplicam até junho

Há 44 min

Lucros do Santander sobem 31,3% no primeiro semestre para 8.973 milhões de euros

Ontem às 07:50

"Publicidade enganosa". Fabricante do Ozempic processa fabricante do Mounjaro

21 jul, 15:57

Vodafone multada em 160 mil euros por alterar condições contratuais sem avisar clientes

21 jul, 14:20
Mais Empresas

Mais Lidas

Morreu Kaylee Hottle, atriz de Godzilla. Tinha 18 anos

Ontem às 16:08

Dono de restaurante com estrelas Michelin arrisca pena de prisão após usar 49 mil formigas em sobremesas

Ontem às 15:45

Morreu Luís Represas, rosto dos Trovante. Tinha 69 anos

Ontem às 08:41

"Incidente cibernético sem precedentes". Modelos de IA da OpenAI agem por conta própria, escapam ao controlo e invadem plataforma de 'machine learning'

Ontem às 13:13

Avião da EasyJet que descolou de Lisboa obrigado a aterragem de emergência a meio da viagem

21 jul, 22:58

Inundações e queda intensa de granizo: tempestade "repentina" deixa rasto de prejuízos junto à costa italiana

Ontem às 16:06

Duas jovens portuguesas de férias em Formentera morrem após a mota em que seguiam ser atingida por táxi

Ontem às 19:03

Funeral de Luís Represas realiza-se na sexta-feira

Ontem às 11:59

"Grave e reiterada negligência": Ordem dos Médicos investiga queixa contra oncologista após morte em Évora

Ontem às 18:29

Autocarro sem condutor embate contra edifício no centro do Porto. Autoridades estão a investigar

Ontem às 18:21

Luís Represas não se quis "divorciar do passado", mas encontrou "a distância" que lhe permitiu "não perder o norte". Músico deixa 50 anos de canções

Ontem às 11:12

Viajaram do Brasil para matar o namorado da filha: casal suspeito de planear homicídio de empreiteiro do Porto

Ontem às 07:35