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Preço do petróleo sobe 3% após Trump considerar "inaceitável" resposta do Irão à proposta dos EUA

Agência Lusa , CM
Há 2h e 33min

A perspetiva de tensões geopolíticas contínuas no Médio Oriente pressionou o mercado petrolífero para cima, enquanto os contratos futuros do mercado bolsista apontavam para o movimento oposto, de queda

Os contratos para entrega de petróleo subiram mais de 3%, depois de o presidente norte-americano, Donald Trump, ter rejeitado a resposta do Irão à recente proposta dos Estados Unidos para terminar o conflito.

No domingo à noite, os contratos futuros do crude West Texas Intermediate - referência nos Estados Unidos - subiam 3,24% face ao fecho de sexta-feira, para 98,51 dólares (83,73 euros) por barril, e o petróleo Brent, a referência europeia, também subia 3,24% para 104,57 dólares (88,89 euros).

A perspetiva de tensões geopolíticas contínuas no Médio Oriente pressionou o mercado petrolífero para cima, enquanto os contratos futuros do mercado bolsista apontavam para o movimento oposto, de queda.

Nas negociações pré-mercado desta segunda-feira, o índice da bolsa de Nova Iorque Dow Jones Industrial Average caía 0,26%, o S&P 500 caía 0,22%, enquanto o Nasdaq recuava 0,1%.

No domingo, Donald Trump rejeitou a resposta do Irão à mais recente proposta dos Estados Unidos para terminar a guerra, numa declaração feita na sua rede social, a Truth Social.

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"Acabei de ler a resposta dos chamados ‘representantes’ do Irão. Não gosto nada. É TOTALMENTE INACEITÁVEL! Agradeço a vossa atenção a este assunto", escreveu na sua rede social, sem adiantar mais pormenores sobre a recusa.

O chefe de Estado norte-americano voltou a recorrer à escrita em letras maiúsculas, como faz frequentemente para enfatizar a mensagem.

Noutra mensagem publicada duas horas antes, Trump acusou o Irão de se “rir dos EUA há décadas” e prometeu que tal situação não vai continuar por muito mais tempo.

Criticou ainda os anteriores presidentes norte-americanos democratas Barack Obama e Joe Biden por terem apoiado e beneficiado economicamente o Irão.

As propostas norte-americanas eram uma resposta a uma proposta anterior, com 14 pontos, apresentada pelo Irão na semana passada.

Teerão tinha anteriormente insistido que as negociações deveriam focar-se, numa primeira fase, num acordo de paz e no fim do bloqueio no estreito de Ormuz, adiando qualquer negociação sobre o seu programa nuclear para uma fase posterior.

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Um cessar-fogo mediado pelo Paquistão está em vigor desde 8 de abril, depois de Estados Unidos e Israel terem iniciado ataques contra o Irão, em 28 de fevereiro.

Teerão retaliou com o bloqueio do estreito de Ormuz, por onde passa um quinto da produção mundial de petróleo, e atacando vários países do Golfo Pérsico.

Irão e EUA realizaram uma reunião de alto nível em Islamabade a 11 e 12 de abril, mas não conseguiram chegar a um acordo para terminar o conflito e desde então não chegaram a um consenso para retomar as conversações. No entanto, ambos os lados continuaram a trocar mensagens e propostas.

Temas: Petróleo Preço petróleo Proposta Irão Irão

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