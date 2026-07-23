Preço do barril de petróleo ultrapassa os 100 dólares

Agência Lusa , JS
Há 42 min
Uma vista aérea mostra uma instalação de armazenamento de petróleo bruto em Cushing, Oklahoma, no dia 9 de junho (Dave Ruff/CNN)
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O valor do petróleo disparou devido ao conflito no Médio Oriente

A ameaça de mais ataques dos EUA no Irão levou o barril do Brent a disparar mais de 6% e a ultrapassar a fasquia dos 100 dólares, segundo dados da agência de informação financeira Bloomberg.

O preço do Brent, petróleo que serve de referência às importações portuguesas, estava esta quinta-feira, às 14:30, horas de Lisboa, a subir 6,6% para os 100,28 dólares.

Ao longo da semana, o barril do Brent já encareceu mais de 10 dólares, numa altura em que o presidente norte-americano, Donald Trump, promete continuar os ataques ao Irão, sobretudo após o envolvimento dos Houthis no conflito na região.

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