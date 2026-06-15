Preço do petróleo cai após Trump anunciar acordo com o Irão e fim do bloqueio no Estreito de Ormuz

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Preço continuam longe de regressar aos valores abaixo dos 70 dólares, onde se encontrava antes de os Estados Unidos e Israel lançarem ataques contra o Irão no final de fevereiro

Os preços do petróleo caíram no domingo depois de Donald Trump ter afirmado que foi alcançado um acordo com o Irão e que os Estados Unidos irão pôr fim ao bloqueio naval ao país.

Os preços do crude Brent caíram 3,9% no domingo para cerca de 84 dólares por barril, enquanto o crude norte-americano desceu 4,8% para cerca de 81 dólares por barril. Se o petróleo encerrar a esse nível, será o preço mais baixo do crude desde 4 de março, apenas alguns dias após o início da guerra.

Antecipando que uma estrutura de acordo seria alcançada este fim de semana, o petróleo fechou abaixo dos 90 dólares por barril na sexta-feira pela primeira vez desde a primeira semana da guerra. Ainda assim, continua longe de regressar aos valores abaixo dos 70 dólares, onde se encontrava antes de os Estados Unidos e Israel lançarem ataques contra o Irão no final de fevereiro.

Os mercados receberam com entusiasmo os aparentes progressos, mas o mercado petrolífero ainda tem um trabalho significativo pela frente para restabelecer o fluxo normal de crude. O Estreito de Ormuz precisa de ser desminado, os navios têm de poder circular livremente para dentro e para fora do estreito, a produção no Médio Oriente tem de voltar a entrar em funcionamento, as reservas estratégicas de petróleo precisam de ser reabastecidas e as infraestruturas energéticas danificadas têm de ser reparadas.

Os analistas do setor petrolífero acreditam amplamente que os preços do petróleo permanecerão elevados durante bastante tempo. Embora os preços possam cair inicialmente, espera-se de forma generalizada que voltem a subir quando a procura aumentar novamente — e, em particular, quando os stocks de emergência forem reabastecidos.

Trump publicou no final da tarde de domingo nas redes sociais que um acordo com o Irão “está agora concluído”. O Irão também confirmou na noite de domingo que o memorando de entendimento foi finalizado com os Estados Unidos, acrescentando que deverá ser assinado na sexta-feira, na Suíça.

Tanto Trump como o vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros para os Assuntos Jurídicos e Internacionais indicaram que o bloqueio norte-americano aos portos iranianos será levantado. Trump afirmou ainda que será necessário remover minas do Estreito de Ormuz, uma via marítima crucial para o abastecimento mundial de petróleo.

Trump acrescentou que autorizou “a abertura sem portagens do Estreito de Ormuz”. Alguns navios têm pago, em média, cerca de dois milhões de dólares pela passagem, segundo um membro do parlamento iraniano.

Mas mesmo depois da reabertura do estreito, será necessário algum tempo para que o comércio seja totalmente retomado. Grande parte dos poços petrolíferos do Médio Oriente foi encerrada durante a guerra e poderá demorar semanas a aumentar a produção após a reativação. Os especialistas alertam ainda que os poços podem não ser capazes de regressar aos níveis de produção anteriores ao conflito.

Os preços poderão disparar caso a perturbação se prolongue e os mecanismos de amortecimento, como a Reserva Estratégica de Petróleo dos Estados Unidos, sejam esgotados, afirmou Bob McNally, presidente da Rapidan Energy, no domingo, no programa “This Week” da ABC.

“Estou muito preocupado com a possibilidade de vermos os preços do petróleo dispararem mais tarde neste verão, com o crude a atingir bem mais de 100 dólares por barril e os preços da gasolina a regressarem a máximos históricos em torno dos cinco dólares por galão”, afirmou.

E os mercados poderão continuar céticos quanto à reabertura do estreito até que os navios comecem a atravessá-lo regularmente e em segurança.

“Será ótimo se acontecer, mas só acreditarei quando vir navios a fazerem efetivamente a travessia livre e sem obstáculos pelo estreito”, afirmou Joe McMonigle, presidente do centro de estudos Global Center for Energy Analysis e residente na Arábia Saudita.

O preço médio da gasolina nos Estados Unidos fixou-se nos 4,07 dólares por galão no domingo, segundo a AAA. Os preços dos combustíveis caíram durante três semanas consecutivas, mas continuam cerca de 36,6% acima dos níveis registados antes do início da guerra.

Entretanto, os futuros das bolsas norte-americanas subiram no domingo. Os futuros do Dow Jones avançaram 0,6%, enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq registaram ganhos superiores a 0,7%.

Matt Egan, da CNN, contribuiu para este artigo.