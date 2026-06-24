"Petróleo a explodir?!" O Médio Oriente está prestes a descobrir

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Há alguns meses, Trump não parava de falar dessa possibilidade

O momento da verdade está quase a chegar.

O Estreito de Ormuz foi reaberto, por enquanto, e os países do Médio Oriente que fecharam os seus poços de petróleo durante a guerra (o termo correto é "fecharam ao exterior") estão prestes a abrir essas válvulas novamente para descobrir o que encontram.

Pode ser um jorro abundante. Ou se as previsões do presidente dos EUA, Donald Trump, estiverem corretas, uma série de explosões subterrâneas poderia fazer com que os poços de petróleo produzissem apenas um gota a gota.

Isso é altamente improvável. No entanto, como acontece com a maioria das afirmações sensacionalistas de Trump, há pelo menos um fundo de verdade nisso.

Como uma caixa de chocolates

Pouco depois de o Irão ter efetivamente fechado o Estreito de Ormuz a petroleiros estrangeiros, os produtores locais de energia ficaram sem locais para armazenar o petróleo e o gás acumulados. Muitos poços vizinhos no Médio Oriente interromperam a produção. A ameaça de ataques com drones também forçou diversas instalações sauditas, emiratis e iraquianas a encerrarem durante a guerra.

O Irão teve de fechar os seus próprios poços este mês, depois de os Estados Unidos terem começado a bloquear o estreito.

O encerramento de poços não é como desligar um interruptor de luz. Representa um desafio complexo de engenharia que envolve física séria e planeamento meticuloso ao longo de dias ou até semanas.

Quando os poços de petróleo são fechados, a pressão subterrânea pode ficar desequilibrada, deformando a estrutura subjacente. Essas mudanças podem danificar os reservatórios, o que pode criar problemas semelhantes também para os poços das proximidades. A água pode infiltrar-se, reduzindo o potencial de produção do poço.

"A preocupação é o que acontece quando tudo volta a funcionar", diz Vikas Dwivedi, estrategista global de petróleo e gás do Macquarie Group. “É como uma caixa de chocolates: nunca se sabe o que se vai encontrar.”

O tempo de inatividade prolongado também pode danificar os equipamentos. Bombas e sistemas de elevação podem facilmente ser corroídos. Areia e detritos podem acumular-se. Revestimentos e tubos de cimento – usados ​​para vedar e extrair petróleo – podem perder a integridade, causando fugas e a possível libertação de gases perigosos.

E, sim, em casos raros, pode causar explosões.

Petróleo a explodir?

Há alguns meses, Trump não parava de falar dessa possibilidade.

23 de abril, na Sala Oval: “Se eles não conseguirem bombear o petróleo, toda a infraestrutura petrolífera vai explodir. Sabem o que é que isso significa? Porque eles não têm onde armazená-lo e, por não terem onde armazená-lo, se tiverem de interromper a produção [...] algo acontece no subsolo que o deixa em péssimo estado e a recuperação é impossível.”

26 de abril, à Fox News: “Quando se tem, sabe, enormes quantidades de petróleo a circular pelo seu sistema, se por algum motivo esse fluxo for interrompido porque não se consegue mais transferir o petróleo para contentores ou navios, o que já aconteceu com eles (eles não têm navios por causa do bloqueio), o que ocorre é que esse fluxo explode por dentro, tanto mecanicamente quanto na terra.”

4 de maio, no Hugh Hewitt Show: “Sabe, o petróleo deles, quando se desliga a bomba, tanto a subterrânea quanto a mecânica, mas a subterrânea tem uma tendência, em quase 100% dos casos, de literalmente explodir e destruir tudo ao redor. E nunca mais se consegue extrair esse petróleo.”

A forma como Trump descreveu a situação, contudo, não se baseia na realidade. Danos graves – quanto mais uma explosão – quase certamente não ocorreram durante a guerra, concordam analistas da indústria petrolífera.

“Uma questão fundamental é se paralisações prolongadas podem traduzir-se em perdas permanentes de produção”, diz Natasha Kaneva, chefe de estratégia global de commodities do JPMorgan. “Esses riscos provavelmente estão a ser sobrestimados.”

Anteriormente houve poços a serem fechados por longos períodos, inclusive no Irão.

Durante os primeiros dias da pandemia de Covid-19, quando praticamente ninguém viajava, o mundo ficou sem espaço para armazenar o combustível que ninguém queria, e o petróleo estava literalmente a ser vendido a preços negativos. Produtores em todo o mundo fecharam os seus poços sem danos significativos ou duradouros.

Alguns fornecedores do Médio Oriente também fecharam temporariamente os seus poços quando os limites de produção da OPEP entraram em vigor.

A indústria petrolífera, mesmo num país tão economicamente fragilizado quanto o Irão, lidou muito bem com o problema naquela época. E está bem preparada para lidar com ele novamente desta vez.

O encerramento temporário dos poços pode, por vezes, beneficiá-los, observa Kaneva: pode reequilibrar a pressão subterrânea, fazendo com que saia ainda mais petróleo do que antes.

Voltar a ligar o interruptor

Retomar a produção no final da guerra também não é como carregar num interruptor. O problema simplesmente funciona ao contrário.

A produção terá de ser reiniciada – lentamente, ao longo de várias semanas – para garantir que os reservatórios de petróleo bruto não entram em colapso, exigindo novas perfurações e reparos substanciais. Os produtores terão de equilibrar a pressão subterrânea enquanto injetam água e gás nos poços para extrair o petróleo.

Como os poços na região são grandes e próximos uns dos outros, a retomada da produção exigirá uma coordenação significativa entre empresas e países para garantir uma pressão consistente em vários poços. Caso contrário, podem ocorrer desabamentos, fugas e danos catastróficos nos poços.

Sempre que um poço é fechado, o produtor corre o risco de redução do fluxo de petróleo quando o poço for reativado. Para evitar isso, algumas operadoras mantêm as taxas de fluxo de petróleo baixas, como quem deixa uma torneira a pingar num clima extremamente frio para evitar o congelamento dos canos.

Mas a indústria sabe de tudo isto. O Irão tem muita experiência em lidar com encerramentos e reinícios de produção.

Não espere um final explosivo para esta história em particular.