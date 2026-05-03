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OPEP+ mantém aumento de quotas previsto apesar da saída dos Emirados Árabes Unidos

Agência Lusa , MJC
Há 40 min
Extração de petróleo em Nefteyugansk, Rússia (Reuters)

Segundo os analistas, o aumento agora anunciado dificilmente se traduzirá em produção adicional, uma vez que as principais capacidades não utilizadas da OPEP+ se encontram nos países do Golfo, cujas exportações estão bloqueadas pelo encerramento do Estreito de Ormuz

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A Arábia Saudita, a Rússia e outros cinco países da OPEP+ aumentaram este domingo, como previsto, os limites de produção de petróleo, demonstrando a continuidade do grupo após o abalo provocado pela saída dos Emirados Árabes Unidos.

Em conjunto, Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã aumentaram “em 188.000 barris por dia” os limites de produção para o mês de junho, segundo o comunicado publicado no ‘site’ da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Já a Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC) comprometeu-se a investir 55 mil milhões de dólares em novos projetos ao longo dos próximos dois anos.

“A ADNOC confirmou hoje que está a acelerar o crescimento e a implementação da sua estratégia, com 200 mil milhões de dirhams (46 mil milhões de euros) em novos contratos de projetos para o período 2026-2028”, indica um comunicado da empresa.

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram, na terça-feira, a saída a partir de 1 de maio da OPEP liderada por Riade e da aliança OPEP+, que também inclui a Rússia.

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A OPEP era até agora composta por 12 países membros, focados na coordenação da produção e preços. Com a saída dos Emirados Árabes Unidos, os membros são: Arábia Saudita, Irão, Iraque, Kuwait, Venezuela, Argélia, Gabão, Guiné Equatorial, Líbia, Nigéria e República do Congo.

Especialistas ouvidos pela AFP sublinham que a declaração dos países que integram a OPEP+, sem qualquer referência aos Emirados Árabes Unidos, reflete as tensões nas relações com Abu Dhabi após a saída da aliança.

“Ao manter a mesma trajetória de produção – simplesmente sem os Emirados Árabes Unidos –, o grupo age como se nada tivesse acontecido, minimizando deliberadamente as fraturas internas e exibindo uma imagem de estabilidade”, considerou Jorge Leon, da Rystad Energy, uma consultora do setor da energia.

Segundo os analistas, o aumento agora anunciado dificilmente se traduzirá em produção adicional, uma vez que as principais capacidades não utilizadas da OPEP+ se encontram nos países do Golfo, cujas exportações estão bloqueadas pelo encerramento do Estreito de Ormuz, no contexto da guerra entre o Irão e os Estados Unidos da América.

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Entre os países da OPEP+ sujeitos a quotas, a produção caiu para 27,68 milhões de barris por dia em março, abaixo das quotas, que ascendiam a 36,73 milhões de barris por dia.

O impacto distribui-se sobretudo entre a Arábia Saudita, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, cuja produção deixará de ser contabilizada no total da aliança (o Irão é membro da OPEP+, mas não está sujeito a quotas).

A Rússia – segundo maior produtor do grupo – é quem mais beneficia da situação, com preços da energia muito elevados, apesar das dificuldades de produção ao nível das quotas atuais desde o início da guerra na Ucrânia.

Temas: Petróleo OPEP+ Estreito de Ormuz Emirados Árabes Unidos Guerra

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