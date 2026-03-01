Já atestou o carro? Prepare-se para os aumentos do petróleo depois dos ataques ao Irão

Há 1h e 9min

O que esperar dos preços do petróleo e das gasolinas à medida que os ataques ao Irão continuam

Os ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irão devem provocar um aumento nos preços do petróleo quando o mercado futuro abrir no domingo às 23h de Lisboa (18h no horário da costa leste dos EUA), alertam especialistas.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados anunciaram no início do domingo que aumentarão a produção diária em 206 mil barris, após interromperem os aumentos incrementais no início do ano. No quarto trimestre, a OPEP aumentou a produção em 137.000 barris por dia.

O aumento da produção pode atenuar um pouco o aumento esperado nos preços do petróleo quando o mercado futuro abrir este domingo à noite, mas analistas de energia norte-americanos dizem não esperar que os aumentos na produção sejam suficientes para manter os preços sob controlo.

Os preços do petróleo têm subido em antecipação a um ataque ao Irão e, na sexta-feira, o petróleo Brent, referência global, subiu 2,9%, para 72,87 dólares por barril.

Mas o quanto o petróleo vai subir dependerá da duração da campanha militar e do impacto potencial do conflito no Estreito de Ormuz, controlado pelo Irão.

No sábado, Trump publicou na rede social Truth Social que "bombardeamentos pesados e precisos... continuarão, ininterruptamente, durante toda a semana ou pelo tempo que for necessário para alcançar nosso objetivo de PAZ EM TODO O MÉDIO ORIENTE E, NA VERDADE, NO MUNDO”, reafirmando comentários anteriores de que a campanha militar seria “massiva e contínua”.

Eis o que precisa saber sobre o mercado petrolífero à medida que o conflito militar se desenrola:

Irão tem grandes reservas de petróleo

O Irão desempenha um papel fundamental no mercado petrolífero global. É um grande produtor de petróleo, controla uma rota marítima vital para o transporte de crude e exporta para nações ávidas de petróleo, como a China. O país possui também a terceira maior reserva comprovada de petróleo do mundo, de acordo com a OPEP.

Estreito de Ormuz

O Estreito de Ormuz (na fotografia no topo desta página), uma estreita via navegável ao largo da costa sul do Irão, é a principal rota marítima para o transporte de petróleo bruto de países ricos em petróleo, como a Arábia Saudita e o Kuwait, para o resto do mundo. O Irão controla o lado norte do estreito. Cerca de 20 milhões de barris de petróleo, ou cerca de um quinto da produção global diária, passam pelo estreito todos os dias, de acordo com a Administração de Informação Energética dos EUA, que considera o canal um "ponto crítico para o transporte de petróleo".

O Irão ameaçou fechar a importante via navegável em conflitos anteriores com os Estados Unidos e outras nações ocidentais. Durante o conflito de 12 dias entre o Irão e Israel no ano passado, a Goldman Sachs estimou que os preços do petróleo poderiam ultrapassar os 100 dólares por barril se houvesse uma "interrupção prolongada" no estreito.

China depende do petróleo iraniano

As economias asiáticas, incluindo a China e a Índia, ficarão particularmente expostas se o Estreito de Ormuz for fechado.

A sua corrida para garantir petróleo de outros países poderia nesse caso elevar os preços globais. Mesmo um cenário mais benigno, no qual apenas os embarques de petróleo iraniano fossem afetados, teria efeitos em cadeia a nível global.

"Como o petróleo é uma mercadoria global e fungível, uma interrupção em qualquer lugar afeta os preços em todos os lugares", escreve Clayton Seigle, membro sénior do Centro de Relações Estratégicas e Internacionais, um think tank com sede em Washington, numa nota de pesquisa recente.

"A perda dos barris iranianos levaria a China a procurar fontes alternativas de abastecimento", explica Seigle, estimando que o preço do petróleo bruto subiria pelo menos 10-12 dólares como resultado.

Preços das gasolinas devem subir

O Irão é o sexto maior produtor mundial de petróleo e qualquer conflito militar com o país significará um aumento nos preços do petróleo, impulsionando os preços da gasolina e a inflação geral, de acordo com especialistas.

“Acho que o petróleo Brent e o (West Texas Intermediate) vão disparar na abertura. Além disso, devemos ver um aumento acentuado nas margens dos produtos refinados, bem como no (Dutch TTF) e em outros benchmarks de gás”, disse Bob McNally, presidente do Rapidan Energy Group, à CNN.

Os preços do petróleo podem subir até cinco dólares por barril, se não mais, disse Andy Lipow, presidente da consultoria Lipow Oil Associates.

Quando Israel atacou o Irão em junho passado, o petróleo Brent registou o seu maior ganho em um único dia desde março de 2022. O preço subiu ainda mais depois que os Estados Unidos se envolveram no breve conflito e caiu drasticamente quando um cessar-fogo foi anunciado.