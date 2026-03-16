Há uma "bomba-relógio" da Rússia a ameaçar Itália

Há 31 min

Navio que fazia parte da frota-fantasma que serve a máquina de guerra de Putin foi atacado em alto-mar, passando agora a ser uma grave preocupação ambiental

As autoridades marítimas alertaram todas as embarcações para que se mantenham afastadas de um navio-tanque russo sem tripulação que está à deriva entre Itália e Malta há dias, após um alegado ataque com drone, o que gerou receios de um desastre ambiental.

Imagens de vigilância aéreas mostram a embarcação enegrecida e fumegante inclinada para um dos lados, com um grande rasgão no lado de bombordo e uma substância viscosa nas águas circundantes.

O navio de bandeira russa - o Arctic Metagaz - transporta cerca de 900 toneladas métricas de gasóleo e mais de 60 mil toneladas métricas de gás natural liquefeito no casco ainda intacto, segundo as autoridades italianas.

Alega-se que o navio faz parte da chamada frota paralela de Moscovo, composta por petroleiros antigos que transportam clandestinamente petróleo russo pelo mundo, apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos e pela Europa após a invasão russa da Ucrânia em 2022.

O navio de 277 metros partiu do porto russo de Murmansk, no Ártico, com destino ao Egito, segundo o site Vessel Finder.

No entanto, na madrugada de 3 de março, “foi atacado por drones marítimos e aéreos em águas neutras no Mediterrâneo central”, a cerca de 168 milhas náuticas a sudeste de Malta, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia em comunicado a 11 de março.

Os 30 tripulantes - alguns dos quais sofreram queimaduras - abandonaram o navio após o início de um incêndio. Foram resgatados do seu bote salva-vidas e levados para Benghazi pela Guarda Costeira da Líbia, em conjunto com a embaixada russa naquele país, segundo a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, que classificou o alegado ataque ao navio comercial como um “ato de terrorismo”.

O Ministério dos Transportes da Rússia afirmou que drones navais ucranianos foram os responsáveis ​​pelo ataque, noticiou a Reuters, mas a Ucrânia não comentou o incidente.

Zakharova descreveu o incidente como “uma violação flagrante do Direito Internacional” com consequências potencialmente graves.

“Notoriamente, o ataque ocorreu muito perto da costa de um Estado-membro da UE, mas nenhuma das nações europeias condenou o incidente até à data”, acrescentou.

O navio Arctic Metagaz faz, alegadamente, parte da chamada frota-fantasma de Moscovo (Newsbook Malta/AFP/Getty Images)

Embora o incidente tenha ocorrido em águas internacionais, o governo italiano está cada vez mais preocupado com a possibilidade de as mudanças na direção do vento empurrarem o navio para perto do território italiano, segundo responsáveis ​​da Marinha italiana.

A situação foi discutida numa sessão especial na passada sexta-feira com os ministros da Defesa, dos Negócios Estrangeiros, da Energia, dos Assuntos Marítimos e da Proteção Civil, além da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. O grupo recomendou a Meloni que o navio não atracasse em segurança num porto italiano, classificando-o como uma “bomba-relógio cheia de gás”, revelou à CNN um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros que participou na reunião.

Não se acredita que alguém tenha permanecido a bordo do petroleiro, que perdeu toda a potência e o controlo do leme. Meloni afirmou em comunicado após a reunião que o seu governo está em “contacto constante” com as autoridades maltesas e que ambos os países estão a monitorizar a situação.

Itália e Malta enviaram rebocadores e equipas antipoluição que estão prontas a intervir, se necessário. Esteo domingo, o navio estava à deriva a cerca de 32 quilómetros da ilha siciliana de Linosa, parte do arquipélago que inclui Lampedusa.

A responsabilidade final pelo resgate recai sobre o proprietário russo do navio, a LLC SMP Techmanagement, mas nem as autoridades italianas nem as maltesas confirmaram qualquer contacto com o grupo. A CNN tentou contactar o proprietário.

As autoridades maltesas destacaram uma equipa especializada em salvamento marítimo para determinar se o petroleiro pode ser rebocado em segurança até um porto ou se deve ser afundado no mar, segundo o jornal Malta Today. A Guarda Costeira italiana recusou confirmar à CNN se também faz parte do plano rebocá-lo para mais longe da costa, onde as águas são mais profundas.

O Fundo Mundial para a Natureza (WWF), uma organização global de conservação, emitiu um alerta sobre as potenciais ameaças ao ambiente, especialmente se o petroleiro for afundado com a sua carga "extremamente perigosa".

“Uma possível fuga pode causar incêndios florestais, nuvens criogénicas letais para a vida marinha e uma extensa e duradoura poluição da água e da atmosfera”, afirmou o grupo num comunicado divulgado na passada sexta-feira.

O grupo afirma que a área onde o navio está agora à deriva alberga quase todas as espécies marinhas protegidas do Mediterrâneo e é percorrida por atum-rabilho e espadarte.

“A área em causa possui um valor ecológico excecional, com ecossistemas profundos frágeis e uma das maiores biodiversidades da bacia do Mediterrâneo”, alertou o grupo. “O risco ambiental é, portanto, muito elevado e potencialmente irreversível, com graves repercussões para as economias das Ilhas Pelágias, que se baseiam na pesca e no turismo.”

Quando o navio foi atingido, a autoridade portuária líbia informou erradamente as autoridades marítimas do Mediterrâneo que tinha afundado depois de ter sofrido “explosões repentinas seguidas de um incêndio de grandes proporções”, disseram as autoridades navais italianas à comissão especial italiana.

Alguns dias depois, as autoridades maltesas avistaram o navio e alertaram a Itália, tendo ambos os países recomendado que qualquer pessoa no mar mantivesse uma distância mínima de cinco milhas náuticas da embarcação.