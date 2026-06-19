MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Desapareceram mas de mil milhões de barris de petróleo durante a guerra

CNN , David Goldman
Há 1h e 14min
Um homem está junto a uma cana de pesca na costa, enquanto navios de carga e embarcações comerciais são vistos no Estreito de Ormuz, perto de Bandar Abbas, no Irão, a 17 de junho (Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Mercado está mais do que nunca próximo de um ponto de rutura, com as reservas estratégicas nos níveis mais baixos desde 1990

A boa notícia: o Estreito de Ormuz está novamente aberto, depois de o Irão e os Estados Unidos terem assinado um memorando de entendimento esta semana.

A má notícia: pode ser tarde demais.

O petróleo não sai do Médio Oriente há quase quatro meses. Ao todo, o mundo perdeu 1,15 mil milhões de barris de petróleo durante a guerra, segundo a empresa de análise Kpler.

Isto deixou o mercado petrolífero numa situação precária, e está a aproximar-se rapidamente de um ponto de rutura. As reservas estratégicas de petróleo da Administração Internacional de Energia estão nos seus níveis mais baixos desde 1990. A reserva de emergência americana está no nível mais baixo em 43 anos. E os stocks comerciais atingiram níveis de stress operacional.

"Querem ver o caos?", disse o presidente Donald Trump na cimeira do G7 em Versalhes, na última quarta-feira. "As nossas reservas acabarão em cerca de quatro semanas."

Trump tem razão. Mas a reabertura do estreito esta semana pode não ser suficiente para retirar o petróleo do Golfo Pérsico com a rapidez suficiente para evitar que os stocks de crude se esgotem.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os preços do petróleo poderão ter de subir novamente.

O ponto de inflexão

O mercado petrolífero acredita certamente que o momento escolhido por Trump é irrepreensível. Os preços, como previu, caíram a pique nos últimos dias, à medida que o memorando de entendimento com o Irão se consolidava e entrava em vigor.

Os preços do petróleo Brent começaram a cair após o anúncio do cessar-fogo em meados de abril, caindo a pique de um pico de 126,41 dólares durante a guerra para menos de 80 dólares por barril atualmente.

A queda do petróleo foi sustentada pela histórica sobresaturação de petróleo bruto antes da guerra, que efetivamente protegeu o mundo do seu maior choque de oferta de sempre. Mas este excesso de oferta evaporou-se e rapidamente se transformou num défice preocupante.

Uma vista aérea mostra uma instalação de armazenamento de petróleo bruto em Cushing, Oklahoma, no dia 9 de junho (Dave Ruff/CNN)
Uma vista aérea mostra uma instalação de armazenamento de petróleo bruto em Cushing, Oklahoma, no dia 9 de junho (Dave Ruff/CNN)

As reservas mundiais de petróleo caíram drasticamente 190 milhões de barris nos últimos meses. Um importante centro petrolífero em Cushing, Oklahoma, que abastece todos os Estados Unidos através de condutas, acaba de atingir o seu nível crítico de funcionamento - o equivalente a quando o nível do café baixa tanto que é preciso inclinar a cafeteira para conseguir aproveitar os últimos resíduos. Grande parte do que se acumula no fundo de um tanque de petróleo é lama inutilizável, dificultando a manutenção da pressão nos oleodutos para fazer chegar o petróleo aos clientes.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Isto não está a acontecer apenas em Cushing - as instalações de armazenamento em todo o mundo estão a aproximar-se de um ponto crítico.

"Haverá um momento em que não será possível obter petróleo", avisou Trump esta quarta-feira, alertando para uma iminente "catástrofe económica" caso o estreito não tenha sido reaberto. O presidente norte-americano afirmou que isso o teria levado a ser comparado a Herbert Hoover, o antigo presidente que supervisionou o início da Grande Depressão.

Preços mais elevados

Reabrir o estreito não resolverá imediatamente o problema mundial dos stocks. Isto apenas dará início ao processo de normalização do fluxo de petróleo.

O estreito precisará de ser desminado, os petroleiros vazios precisarão de voltar a operar na área, a produção precisará de ser reiniciada e o petróleo precisará de iniciar a lenta viagem até ao seu destino. Nada disto acontecerá rapidamente - é um processo que a indústria petrolífera acredita que poderá demorar meses até que o fluxo de petróleo regresse a algo próximo do “normal”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Até que o mercado petrolífero regresse realmente a algo próximo do normal, o sistema continuará a depender destes stocks.

É por isso que vários analistas do setor acreditam que os preços do petróleo caíram demasiado e o mercado está a subestimar o risco de ficar sem petróleo antes que os tanques possam ser reabastecidos.

“O mercado deu um salto de sete passos em relação ao ponto em que nos encontramos agora”, alerta Helima Croft, responsável pela estratégia global de commodities da RBC Capital Markets. “Toda a gente diz: ‘Acabou!’ Mas há um grande desafio logístico para voltarmos ao ponto em que estávamos.”

Um condutor reabastece um veículo com gasolina normal num posto de abastecimento Shell em Hercules, na Califórnia, a 21 de maio (David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images)
Um condutor reabastece um veículo com gasolina normal num posto de abastecimento Shell em Hercules, na Califórnia, a 21 de maio (David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images)

Assim que a euforia com a reabertura do estreito abrandar, os fundamentos do mercado deverão prevalecer, impulsionando novamente os preços do petróleo para cima.

“Independentemente do que acontecer nas próximas semanas no Estreito de Ormuz, os consumidores americanos vão enfrentar preços mais elevados nos meses de verão”, complementa Matt Smith, da Kpler. “Isto ainda não se concretizou devido ao otimismo em relação a um acordo. Mas as forças de mercado precisam de entrar em ação.”

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os cálculos comprovam-no: mesmo que o mercado petrolífero global começasse a produzir quase mais cinco milhões de barris do que a procura dos clientes - como prevê a Agência Internacional de Energia - seriam necessários cerca de um ano para recuperar os 1,15 mil milhões de barris perdidos.

“A dada altura, os barris físicos importam mesmo”, nota Dan Pickering. “Se perder esses barris, isso faz diferença.”

Preços mais baixos

Mas o mercado nem sempre é lógico.

Os investidores veem o aumento iminente da oferta de petróleo - principalmente por parte dos membros da OPEP, que estão a passar por dificuldades financeiras e ansiosos por aumentar a produção. Esta nova realidade tornará muito difícil alterar o ritmo do mercado petrolífero, defende Jay Hatfield, CEO da gestora de activos Infrastructure Capital Advisors.

E a perspetiva importa: o mundo estava tão inundado de petróleo antes da guerra que ainda estamos relativamente protegidos da enorme redução dos stocks.

"Tínhamos uma grande margem de segurança, e já a consumimos", afirma Vikas Dwivedi, estratega global de petróleo e gás do Macquarie Group. "Estamos abaixo do nível anterior ao ano passado, mas não muito".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Por exemplo, os stocks de gasóleo nos EUA estão no nível mais baixo desde 2003, mas caíram apenas 12,4% em relação à média dos últimos cinco anos. Os stocks de gasolina nos EUA caíram apenas 5% em relação ao ano passado.

O risco dos stocks é real, mas os optimistas em relação ao petróleo estão a dar demasiada importância ao problema, defende Dwivedi.

“Se é um operador petrolífero numa refinaria e o seu trabalho é obter petróleo, durante a crise precisava de fazer 10 ligações para o conseguir. Agora, precisa de fazer cinco a seis ligações”, conclui Dwivedi. “Nas próximas semanas, os vendedores virão ter consigo dizendo: ‘Ei, tenho petróleo, queres comprar?’”

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Petróleo EUA Estados Unidos Médio Oriente Crise energética
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Médio Oriente

Desapareceram mas de mil milhões de barris de petróleo durante a guerra

Há 1h e 14min

Exclusivo: ex-governante de Trump afirma que acordo é "extremamente útil" para o Irão

Há 1h e 29min

GUERRA NO IRÃO • AO MINUTO | Israel e Hezbollah aceitam cessar-fogo

Há 2h e 47min

Israel e Hezbollah chegam a acordo para cessar-fogo

Há 3h e 5min
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Ataques ucranianos estão a isolar a Crimeia ocupada: Kiev avisa que a península "vai transformar-se numa ilha"

Ontem às 16:21

Preços dos combustíveis baixam na próxima semana. Gasóleo é o que desce mais

Ontem às 11:31

Pais adotivos que mataram bebé de 13 meses condenados a penas pesadas. Caso que chocou o Reino Unido chega ao fim

Ontem às 17:59

Viveu mais de um ano com o cadáver da mãe em casa: filha só foi encontrada depois de também morrer

Hoje às 07:55

As brutais explosões que a Ucrânia provocou em Moscovo atingiram até o escudo que protege Putin

Hoje às 02:48

Incêndios e destroços por toda a parte: Ucrânia lança o maior ataque de sempre a Moscovo e deixa a capital da Rússia em pânico

Ontem às 16:59
opinião
Miguel Sousa Tavares

Duas "estátuas" e um "fantasma": a dupla "Bernaldo manda na Seleção" e Miguel Sousa Tavares não aceita isso

Ontem às 21:42

Marcelo, Costa e até Nuno Markl: a lista quase interminável de alvos do grupo de extrema-direita MAL

Ontem às 19:40

Pesa 250 kg e pode atingir 130 km: Ucrânia revela pela primeira vez a sua bomba planadora

Ontem às 16:11

Movimento neonazi reuniu informações e planeou atentado contra Montenegro com "granada disparada por uma janela"

Ontem às 17:27

Parlamento chumba reforma laboral proposta pelo Governo

Hoje às 13:11

Pergunta do exame nacional de Português "não viola o princípio da equidade". EduQa diz que "não é plausível" que alunos tenham memorizado respostas

Hoje às 11:42