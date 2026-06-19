Desapareceram mas de mil milhões de barris de petróleo durante a guerra

Há 1h e 14min

Mercado está mais do que nunca próximo de um ponto de rutura, com as reservas estratégicas nos níveis mais baixos desde 1990

A boa notícia: o Estreito de Ormuz está novamente aberto, depois de o Irão e os Estados Unidos terem assinado um memorando de entendimento esta semana.

A má notícia: pode ser tarde demais.

O petróleo não sai do Médio Oriente há quase quatro meses. Ao todo, o mundo perdeu 1,15 mil milhões de barris de petróleo durante a guerra, segundo a empresa de análise Kpler.

Isto deixou o mercado petrolífero numa situação precária, e está a aproximar-se rapidamente de um ponto de rutura. As reservas estratégicas de petróleo da Administração Internacional de Energia estão nos seus níveis mais baixos desde 1990. A reserva de emergência americana está no nível mais baixo em 43 anos. E os stocks comerciais atingiram níveis de stress operacional.

"Querem ver o caos?", disse o presidente Donald Trump na cimeira do G7 em Versalhes, na última quarta-feira. "As nossas reservas acabarão em cerca de quatro semanas."

Trump tem razão. Mas a reabertura do estreito esta semana pode não ser suficiente para retirar o petróleo do Golfo Pérsico com a rapidez suficiente para evitar que os stocks de crude se esgotem.

Os preços do petróleo poderão ter de subir novamente.

O ponto de inflexão

O mercado petrolífero acredita certamente que o momento escolhido por Trump é irrepreensível. Os preços, como previu, caíram a pique nos últimos dias, à medida que o memorando de entendimento com o Irão se consolidava e entrava em vigor.

Os preços do petróleo Brent começaram a cair após o anúncio do cessar-fogo em meados de abril, caindo a pique de um pico de 126,41 dólares durante a guerra para menos de 80 dólares por barril atualmente.

A queda do petróleo foi sustentada pela histórica sobresaturação de petróleo bruto antes da guerra, que efetivamente protegeu o mundo do seu maior choque de oferta de sempre. Mas este excesso de oferta evaporou-se e rapidamente se transformou num défice preocupante.

Uma vista aérea mostra uma instalação de armazenamento de petróleo bruto em Cushing, Oklahoma, no dia 9 de junho (Dave Ruff/CNN)

As reservas mundiais de petróleo caíram drasticamente 190 milhões de barris nos últimos meses. Um importante centro petrolífero em Cushing, Oklahoma, que abastece todos os Estados Unidos através de condutas, acaba de atingir o seu nível crítico de funcionamento - o equivalente a quando o nível do café baixa tanto que é preciso inclinar a cafeteira para conseguir aproveitar os últimos resíduos. Grande parte do que se acumula no fundo de um tanque de petróleo é lama inutilizável, dificultando a manutenção da pressão nos oleodutos para fazer chegar o petróleo aos clientes.

Isto não está a acontecer apenas em Cushing - as instalações de armazenamento em todo o mundo estão a aproximar-se de um ponto crítico.

"Haverá um momento em que não será possível obter petróleo", avisou Trump esta quarta-feira, alertando para uma iminente "catástrofe económica" caso o estreito não tenha sido reaberto. O presidente norte-americano afirmou que isso o teria levado a ser comparado a Herbert Hoover, o antigo presidente que supervisionou o início da Grande Depressão.

Preços mais elevados

Reabrir o estreito não resolverá imediatamente o problema mundial dos stocks. Isto apenas dará início ao processo de normalização do fluxo de petróleo.

O estreito precisará de ser desminado, os petroleiros vazios precisarão de voltar a operar na área, a produção precisará de ser reiniciada e o petróleo precisará de iniciar a lenta viagem até ao seu destino. Nada disto acontecerá rapidamente - é um processo que a indústria petrolífera acredita que poderá demorar meses até que o fluxo de petróleo regresse a algo próximo do “normal”.

Até que o mercado petrolífero regresse realmente a algo próximo do normal, o sistema continuará a depender destes stocks.

É por isso que vários analistas do setor acreditam que os preços do petróleo caíram demasiado e o mercado está a subestimar o risco de ficar sem petróleo antes que os tanques possam ser reabastecidos.

“O mercado deu um salto de sete passos em relação ao ponto em que nos encontramos agora”, alerta Helima Croft, responsável pela estratégia global de commodities da RBC Capital Markets. “Toda a gente diz: ‘Acabou!’ Mas há um grande desafio logístico para voltarmos ao ponto em que estávamos.”

Um condutor reabastece um veículo com gasolina normal num posto de abastecimento Shell em Hercules, na Califórnia, a 21 de maio (David Paul Morris/Bloomberg/Getty Images)

Assim que a euforia com a reabertura do estreito abrandar, os fundamentos do mercado deverão prevalecer, impulsionando novamente os preços do petróleo para cima.

“Independentemente do que acontecer nas próximas semanas no Estreito de Ormuz, os consumidores americanos vão enfrentar preços mais elevados nos meses de verão”, complementa Matt Smith, da Kpler. “Isto ainda não se concretizou devido ao otimismo em relação a um acordo. Mas as forças de mercado precisam de entrar em ação.”

Os cálculos comprovam-no: mesmo que o mercado petrolífero global começasse a produzir quase mais cinco milhões de barris do que a procura dos clientes - como prevê a Agência Internacional de Energia - seriam necessários cerca de um ano para recuperar os 1,15 mil milhões de barris perdidos.

“A dada altura, os barris físicos importam mesmo”, nota Dan Pickering. “Se perder esses barris, isso faz diferença.”

Preços mais baixos

Mas o mercado nem sempre é lógico.

Os investidores veem o aumento iminente da oferta de petróleo - principalmente por parte dos membros da OPEP, que estão a passar por dificuldades financeiras e ansiosos por aumentar a produção. Esta nova realidade tornará muito difícil alterar o ritmo do mercado petrolífero, defende Jay Hatfield, CEO da gestora de activos Infrastructure Capital Advisors.

E a perspetiva importa: o mundo estava tão inundado de petróleo antes da guerra que ainda estamos relativamente protegidos da enorme redução dos stocks.

"Tínhamos uma grande margem de segurança, e já a consumimos", afirma Vikas Dwivedi, estratega global de petróleo e gás do Macquarie Group. "Estamos abaixo do nível anterior ao ano passado, mas não muito".

Por exemplo, os stocks de gasóleo nos EUA estão no nível mais baixo desde 2003, mas caíram apenas 12,4% em relação à média dos últimos cinco anos. Os stocks de gasolina nos EUA caíram apenas 5% em relação ao ano passado.

O risco dos stocks é real, mas os optimistas em relação ao petróleo estão a dar demasiada importância ao problema, defende Dwivedi.

“Se é um operador petrolífero numa refinaria e o seu trabalho é obter petróleo, durante a crise precisava de fazer 10 ligações para o conseguir. Agora, precisa de fazer cinco a seis ligações”, conclui Dwivedi. “Nas próximas semanas, os vendedores virão ter consigo dizendo: ‘Ei, tenho petróleo, queres comprar?’”