Estados Unidos fizeram a sua primeira venda de petróleo venezuelano

CNN , Samantha Delouya
Há 1h e 6min
A refinaria de petróleo El Palito, localizada em Puerto Cabello, Venezuela, em 21 de dezembro de 2025. Matias Delacroix/AP

O petróleo bruto venezuelano estará a ser oferecido com desconto aos negociantes, em comparação com petróleo concorrente de outros países, como o Canadá

Os Estados Unidos concluíram a sua primeira venda de petróleo venezuelano, no valor de 500 milhões de dólares (cerca de 460 milhões de euros), segundo um responsável da administração norte-americana.

Estão previstas vendas adicionais de petróleo nos próximos dias e semanas, acrescentou a mesma fonte.

Nos dias que se seguiram ao ataque dos Estados Unidos à Venezuela e à captura do seu presidente, Nicolás Maduro, no início deste mês, o presidente Donald Trump deixou claro que planeia explorar as vastas reservas de petróleo do país.

Trump afirmou na sexta-feira que a indústria petrolífera iria investir pelo menos 100 mil milhões de dólares (cerca de 92 mil milhões de euros) para reconstruir o debilitado setor energético da Venezuela — embora não seja claro de onde surge esse valor.

Os planos da administração para capitalizar o petróleo venezuelano foram recebidos com ceticismo por dirigentes do setor energético dos EUA, durante um encontro na Casa Branca na sexta-feira.

“Não é um investimento viável”, afirmou o CEO da ExxonMobil, Darren Woods, aos responsáveis, ao discutir os obstáculos a fazer negócios na Venezuela. “Há um conjunto de enquadramentos legais e comerciais que teriam de ser estabelecidos apenas para conseguirmos perceber que tipo de retorno poderíamos obter com o investimento.”

Vários outros executivos também manifestaram relutância em fazer negócios com o país latino-americano em crise. Após uma longa reunião na Casa Branca, na sexta-feira, Trump e os seus principais assessores saíram sem quaisquer compromissos significativos por parte das empresas para investir milhares de milhões de dólares no país.

Os detalhes sobre a primeira venda de petróleo não são claros, mas, em comunicado, a porta-voz da Casa Branca, Taylor Rogers, afirmou que “a equipa do presidente Trump está a facilitar discussões positivas e em curso com empresas petrolíferas que estão prontas e dispostas a fazer investimentos sem precedentes para restaurar a infraestrutura petrolífera da Venezuela”.

Na quarta-feira, a Reuters noticiou que o petróleo bruto venezuelano estava a ser oferecido com desconto aos negociantes, em comparação com petróleo concorrente de outros países, como o Canadá.

