O que se sabe sobre a apreensão pelos EUA de um petroleiro de bandeira russa

Ontem às 10:24

As forças norte-americanas intercetaram e apreenderam um petroleiro de bandeira russa no Atlântico, na quarta-feira, após uma perseguição de semanas em alto mar que agravou as tensões com Moscovo e aumentou a pressão sobre a Venezuela, sua aliada.

O envelhecido e enferrujado petroleiro, originalmente chamado Bella 1, foi sancionado pelos EUA em 2024 por operar numa “frota fantasma” de navios-cisterna que transportam petróleo iraniano ilícito.

No mês passado, a Guarda Costeira dos EUA tentou apreender o navio quando este se dirigia para a Venezuela para recolher petróleo, então a operar sob bandeira da Guiana. Mas a tripulação recusou-se a ser abordada e fez uma mudança brusca de rota para o Atlântico.

Mais tarde, a tripulação do Bella 1 pintou uma bandeira russa no costado e o navio surgiu num registo de navegação russo com um novo nome, Marinera.

Responsáveis norte-americanos disseram posteriormente que Moscovo tinha destacado um submarino para escoltar a embarcação enquanto esta navegava em direção à Europa, ameaçando uma possível confrontação entre Washington e o Kremlin.

Eis o que sabemos.

Onde e como foi apreendido o Bella 1?

Os EUA reposicionaram meios militares no Reino Unido antes da apreensão do petroleiro, noticiou a CNN.

Os aviões V-22 Osprey estiveram ativos no Reino Unido nos últimos dias, com dados de voo que parecem mostrar que estão a realizar missões de treino no Reino Unido a partir da base aérea de Fairford. E dois aviões de combate AC-130 foram vistos a chegar à base de Mildenhall, no Reino Unido, no domingo.

O Bella 1 foi apreendido na quarta-feira a cerca de 190 milhas da costa sul da Islândia, no norte do oceano Atlântico, de acordo com o site de rastreamento de navios MarineTraffic. O site mostra o petroleiro a fazer uma curva acentuada para sul por volta do momento em que foi reportada a apreensão.

O Ministério dos Transportes da Rússia confirmou que perdeu contacto com o petroleiro depois de as forças dos EUA terem abordado o navio às 7 da manhã (hora de leste dos EUA).

Esta fotografia, divulgada pelo Comando Europeu dos EUA na quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, mostra o petroleiro Bella 1. Comando Europeu dos EUA

Os SEALs da Marinha dos EUA estavam entre as forças que embarcaram no petroleiro depois de terem sido transportados para o navio pelo 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais do Exército dos EUA, também conhecido como “perseguidores noturnos”, de acordo com duas pessoas informadas sobre a operação.

O Ministério da Defesa do Reino Unido disse também que ajudou na apreensão “na sequência de um pedido de assistência dos EUA”.

Os EUA não divulgaram imagens da apreensão. Um vídeo de fraca qualidade divulgado pelo canal estatal russo RT parece mostrar um navio a acompanhar os movimentos do Bella 1 nos dias anteriores à apreensão.

No vídeo, gravado a partir do Bella 1, é possível ver uma embarcação não identificada à distância, parcialmente obscurecida pelo nevoeiro. A reportagem da RT disse que o barco era um navio da Guarda Costeira dos EUA no oceano Atlântico.

A secretária da Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, afirmou que a tripulação do navio da Guarda Costeira Munro perseguiu a embarcação durante semanas “em alto-mar e através de tempestades traiçoeiras”. No entanto, não é claro se o navio que aparece nas imagens da RT é o Munro.

Antes da apreensão do navio, as forças armadas russas começaram a movimentar meios navais e um submarino para proteger a embarcação, segundo um responsável norte-americano. Mas não é claro quão próximos esses navios estavam do petroleiro no momento em que foi apreendido, acrescentou a mesma fonte.