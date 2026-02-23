Peter Mandelson detido pela polícia britânica

Há 24 min

Antigo embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos é uma das figuras britânicas que está presente nos ficheiros Epstein

A polícia britânica deteve Peter Mandelson, político que recentemente se demitiu do seu cargo na Câmara dos Lordes por implicações nos ficheiros Epstein.

De acordo com o comunicado da Met Police, a detenção está relacionada com o mesmo crime que pende sobre o ex-príncipe André, má conduta em cargos públicos.

Peter Mandelson é suspeito de ter praticado atividades criminosas durante o tempo em que era uma figura de relevo no Partido Trabalhista, sendo mesmo visto como uma das figuras cruciais dos tempos modernos daquele partido.

"As autoridades detiveram um homem de 72 anos por suspeitas de má conduta em cargos públicos", pode ler-se no comunicado, que indica que a detenção ocorreu em Camden, um bairro de Londres, esta terça-feira.

Peter Mandelson foi levado para uma esquadra da capital britânica, onde vai ser interrogado. "Isto segue-se a dois mandados de busca executados nas áreas de Wiltshire e Camden", acrescenta o comunicado.

De acordo com a BBC, Peter Mandelson foi visto a ser levado por agentes da polícia da sua casa. Minutos depois a confirmação chegou em forma de comunicado.

Perante o escândalo que rebentou, Peter Mandelson começou por anunciar a sua renúncia ao cargo que tinha no parlamento britânico, depois de divulgados novos ficheiros do caso Epstein que ligavam o antigo ministro ao financeiro que foi condenado por vários abusos sexuais.

Na carta de demissão, que foi citada pela BBC, o então membro da Câmara dos Lordes defendia que não queria "causar mais constrangimentos" ao partido, até porque este é um nome que também está a causar mossa no primeiro-ministro britânico. Tudo porque Keir Starmer decidiu escolher precisamente Peter Mandelson para representar o Reino Unido nos Estados Unidos, mesmo já sabendo das ligações a Jeffrey Epstein.

Quem é Peter Mandelson?

Figura proeminente do Partido Trabalhista moderno, Peter Mandelson começou a trabalhar como político nos anos 80, desempenhando um papel de relevo durante a vigência de Tony Blair, tendo mesmo sido um dos estrategas da vitória nas legislativas de 1997.

Bem mais recentemente, foi apontado por Keir Starmer como embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, numa decisão tomada em dezembro de 2024, quando já se sabia da relação que mantinha com Jeffrey Epstein, a quem chegou a chamar de "melhor amigo".

Acabou demitido do cargo em setembro, não chegando a completar um ano na representação diplomática, depois de terem surgido novas informações sobre a relação com Jeffrey Epstein.

Mais recentemente demitiu-se da Câmara dos Lordes, depois de novas divulgações que colocavam em causa a forma como tinha lidado com as suspeitas que recaíam sobre Jeffrey Epstein.