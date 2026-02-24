Peter Mandelson sai em liberdade sob fiança

Há 45 min

Político britânico é uma das figuras presentes nos ficheiros Epstein

Peter Mandelson foi libertado durante a madrugada desta terça-feira, depois de ter sido detido pela polícia britânica na segunda-feira à tarde.

Segundo o Guardian, o político britânico foi libertado sob fiança, após a sua detenção por acusações de má conduta em cargo público - o mesmo crime que pende sobre o ex-príncipe André.

Peter Mandelson foi visto a regressar a casa de táxi e a entrar na sua residência em Londres por volta das 02:00 desta terça-feira.

O antigo membro da Câmara dos Lordes é suspeito de ter praticado atividades criminosas durante o tempo em que era uma figura de relevo no Partido Trabalhista, sendo mesmo visto como uma das figuras cruciais dos tempos modernos daquele partido.

Peter Mandelson nega qualquer irregularidade.

Mandelson começou a trabalhar como político nos anos 80, desempenhando um papel de relevo durante a vigência de Tony Blair, tendo mesmo sido um dos estrategas da vitória nas legislativas de 1997.

Bem mais recentemente, foi apontado por Keir Starmer como embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, numa decisão tomada em dezembro de 2024, quando já se sabia da relação que mantinha com Jeffrey Epstein, a quem chegou a chamar de "melhor amigo".

Acabou demitido do cargo em setembro, não chegando a completar um ano na representação diplomática, depois de terem surgido novas informações sobre a relação com Jeffrey Epstein.

Mais recentemente demitiu-se da Câmara dos Lordes, depois de novas divulgações que colocavam em causa a forma como tinha lidado com as suspeitas que recaíam sobre Jeffrey Epstein.